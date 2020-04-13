13 Nisan Kanal D yayın akışı: Zalim İstanbul neden yok, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Zalim İstanbul 13 Nisan Pazartesi günü ekranlara gelmeyecek. Son olarak 36. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkan Zalim İstanbul'un 2 haftadır yeni bölümünün yayınlanmaması nedeniyle, Zalim İstanbul bugün neden yok? sorusu dizinin hayranları tarafından gündeme geldi. İşte, Zalim İstanbul'un yayınlanmama nedeni ve Zalim İstanbul yeni bölüm tarihiyle ilgili merak edilen bilgiler.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Corona virüsü önlemleri kapsamında pek çok dizi çekimlerine ara verdi, bunlardan biri de Zalim İstanbul ekibi oldu. En son 36. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Zalim İstanbul'un yeni bölüm tarihiyle ilgili ise açıklama yapılmadı.

Dizinin fragmanı yayınlandığı zaman ya da yeni bölüm tarihi belli olduğunda haberlerimizde gelişmelere yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zalim İstanbul'un 36. Bölümünde Ceren, bebeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor; fakat, Agah'ın kritik hamlesi ile neye uğradığını şaşırıyor! Cemre ve Nedim, Başak ile bebeği Oya'nın elinden kurtarmayı başarırlar. Karakola götürülen Oya tutuklanırken, onunla işbirliği yapan doktor tüm gerçeği Cemre ve Nedim'e anlatır. Bebeğin Ceren'e ait olduğunu öğrenen Cemre ve Nedim büyük şaşkınlık yaşarlar. Bu durumu Başak ile konuşmak istedikleri sırada Ceren onları duyar. Bebeğinin peşine düşen Ceren, Başak'ın köşkten kaçırmasıyla şoke olur. Agah'ın çabaları ile bebek köşke dönerken, olaylar Ceren'in tersine işlemeye başlar. Agah, bebeği ve kendi durumunu kullanan Ceren'e büyük bir ders verir.