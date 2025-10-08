×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2025 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ± ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
TV REHBERÄ° EKRANDA MUCÄ°ZE LEZZETLER SAÄžLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

12 yÄ±l önce hayatÄ±nÄ±n en cesur kararÄ±nÄ± vermiÅŸti... Yine o günleri hatÄ±rladÄ±... Ä°ki mememi aldÄ±rdÄ±m, piÅŸman deÄŸilim!

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Angelina Jolie#Marcheline Bertrand#Brad Pitt
12 yÄ±l Ã¶nce hayatÄ±nÄ±n en cesur kararÄ±nÄ± vermiÅŸti... Yine o gÃ¼nleri hatÄ±rladÄ±... Ä°ki mememi aldÄ±rdÄ±m, piÅŸman deÄŸilim
OluÅŸturulma Tarihi: Ekim 08, 2025 08:33

Ä°lk bakÄ±ÅŸta Angelina Jolie ne kadar ÅŸanslÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor deÄŸil mi? Ve elbette ayrÄ±calÄ±klÄ±... Bir kere Ã§ocukluÄŸundan bu yana eÅŸine az rastlanÄ±r bir gÃ¼zelliÄŸe sahip.... Uzun ve saÄŸlÄ±klÄ± saÃ§larÄ±, dolgun dudaklarÄ±, mavi ile yeÅŸil arasÄ±nda gidip gelen kocaman gÃ¶zleri... Hele o bakÄ±ÅŸlarÄ±... Boyu, posu endamÄ± da cabasÄ±!

Haberin DevamÄ±

Ama bu kadar deÄŸil... Angelina Jolie, bu yÄ±llarÄ±n eskitemediÄŸi gÃ¼zelliÄŸini annesi Marcheline Bertrand'dan, ÅŸÃ¶hrete giden kÄ±sa yolu da babasÄ± Jon Voight'ten aldÄ±...

Kamera karÅŸÄ±sÄ±nda sonra da kamera arkasÄ±nda geÃ§irdiÄŸi yÄ±llar sÃ¼resince de milyon dolarlÄ±k servet yaptÄ±. ÃœÃ§Ã¼nÃ¼ kendi doÄŸurduÄŸu, Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼ de evlat edindiÄŸi altÄ± tane Ã§ocuk sahibi oldu.

DiÄŸer yandan onun da hayatÄ±nda karanlÄ±k dÃ¶nemler oldu elbette. En Ã§ok bilineni de Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kocasÄ± Brad Pitt'ten boÅŸanmasÄ± oldu. Eski Ã§iftin Ã§ekiÅŸmeli boÅŸanmasÄ± tam sekiz yÄ±l sÃ¼rdÃ¼. Bu sÃ¼re iÃ§inde her ikisi de yorgun dÃ¼ÅŸtÃ¼.

12 yÄ±l Ã¶nce hayatÄ±nÄ±n en cesur kararÄ±nÄ± vermiÅŸti... Yine o gÃ¼nleri hatÄ±rladÄ±... Ä°ki mememi aldÄ±rdÄ±m, piÅŸman deÄŸilim

12 YIL Ã–NCE HAYATININ EN Ã–NEMLÄ° KARARINI VERDÄ°
Yine de Hollywood'un en gÃ¼zel ve baÅŸarÄ±lÄ± yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olan Angelina Jolie'nin hayatÄ±nÄ±n en zor dÃ¶nemi bu deÄŸildi...

Haberin DevamÄ±

2013 yÄ±lÄ±nda o zamana kadarki en zor kararlarÄ±ndan birini verdi... HenÃ¼z 56 yaÅŸÄ±ndayken annesini hayattan koparan kansere yakalanmamak iÃ§in iki memesini birden aldÄ±rdÄ±... Bununla da yetinmedi, yine kanserden korunmak iÃ§in yumurtalÄ±klarÄ±na veda etti.

Zaten bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± o zorlu gÃ¼nleri atlattÄ±ktan sonra kaleme aldÄ±ÄŸÄ± bir makalede de anlattÄ± Jolie...

O zamanlar yaÅŸadÄ±klarÄ± da ÅŸimdi baÅŸrolÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi bir filmde canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karakteri anlamasÄ±na yardÄ±mcÄ± oldu.

Gözden KaçmasÄ±nÄ°Ã§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ±yla ÅŸarkÄ± sÃ¶ylemek moda mÄ± oldu YÄ±ldÄ±z ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n hayranlarÄ± birbirine girdiÄ°ç çamaÅŸÄ±rÄ±yla ÅŸarkÄ± söylemek moda mÄ± oldu! YÄ±ldÄ±z ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n hayranlarÄ± birbirine girdiHaberi görüntüle

Â

12 yÄ±l Ã¶nce hayatÄ±nÄ±n en cesur kararÄ±nÄ± vermiÅŸti... Yine o gÃ¼nleri hatÄ±rladÄ±... Ä°ki mememi aldÄ±rdÄ±m, piÅŸman deÄŸilim

MEME KANSERÄ°NE YAKALANAN BÄ°R YÃ–NETMENÄ° CANLANDIRIYOR

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Angelina Jolie'nin yeni filmi Couture'Ã¼n adÄ±na bakarak, yapÄ±mÄ±n bir tÃ¼r "sinema ve moda ÅŸÃ¶leni" olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nebilirsiniz... Ama hiÃ§ Ã¶yle deÄŸil...

Jolie, yapÄ±mda bir film ve defile iÃ§in Paris'e yolu dÃ¼ÅŸen bir AmerikalÄ± yÃ¶netmeni canlandÄ±rÄ±yor... SÃ¶z konusu yÃ¶netmen bu iÅŸ seyahati sÄ±rasÄ±nda da meme kanserine yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸreniyor..

KÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce Ä°spanya'da gerÃ§ekleÅŸen San Sebastian Film Festivali kapsamÄ±nda Couture filminin gÃ¶sterimi kapsamÄ±nda verdiÄŸi bir rÃ¶portajda bundan yÄ±llar Ã¶nce, 2013'te yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ± Jolie...

Haberin DevamÄ±

"Bu operasyonu geÃ§irmeyi tercih ettim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ annemi ve bÃ¼yÃ¼kannemi Ã§ok erken kaybettim" dedi.

Gözden KaçmasÄ±nDÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ doÄŸumunu yapÄ±p ortadan kaybolmuÅŸtu... GÃ¼l yÃ¼zlÃ¼ gelin sonunda gÃ¶rÃ¼ndÃ¼... BeÅŸinci bebek mi geliyor yoksaDördüncü doÄŸumunu yapÄ±p ortadan kaybolmuÅŸtu... Gül yüzlü gelin sonunda göründü... BeÅŸinci bebek mi geliyor yoksa!Haberi görüntüle

12 yÄ±l Ã¶nce hayatÄ±nÄ±n en cesur kararÄ±nÄ± vermiÅŸti... Yine o gÃ¼nleri hatÄ±rladÄ±... Ä°ki mememi aldÄ±rdÄ±m, piÅŸman deÄŸilim

BU AMELÄ°YATLARI OLDUÄžU Ä°Ã‡Ä°N HÄ°Ã‡ PÄ°ÅžMAN DEÄžÄ°L
Sonra da yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle Ã¶zetledi: "BRCA1 geni vardÄ± bu yÃ¼zden de iki mememi birden aldÄ±rdÄ±m. AyrÄ±ca yumurtalÄ±klarÄ±mÄ± da aldÄ±rdÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ annemi bu hastalÄ±k elimden alÄ±p gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Bunlar benim tercihimdi. Herkesin bÃ¶yle yapmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶ylemiyorum. Ama insanÄ±n seÃ§eneÄŸi olmasÄ± Ã¶nemli."

Angelina Jolie, iki memesini ve yumurtalÄ±klarÄ±nÄ± aldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bir an bile piÅŸmanlÄ±k duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

HayatÄ±n iÃ§inde herkesin her an bir ÅŸeylerle mÃ¼cadele etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Jolie, "KadÄ±n kanserleri Ã§ok Ã¶zel bir ÅŸey. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bir kadÄ±n olarak nasÄ±l hissettiÄŸimizi doÄŸrudan etkiliyor" diye konuÅŸtu.

Haberin DevamÄ±

Jolie'nin annesi Marcheline Bertrand, henÃ¼z 56 yaÅŸÄ±ndayken yumurtalÄ±k kanseri yÃ¼zÃ¼nden hayata veda etti. YÄ±ldÄ±zÄ±n bÃ¼yÃ¼kannesi de aynÄ± hastalÄ±ÄŸÄ±n kurbanÄ± oldu. Angelina Jolie yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± testlerde kendisinin de kansere yatkÄ±nlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steren BRCA1 geni taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenince bÄ±Ã§ak altÄ±na yatmaya karar verdi.

Gözden KaçmasÄ±nHepsi gÃ¶steriÅŸ, evlilik bitti diyorlardÄ±... Ä°nsan evlat iÃ§in ne yapmaz ki KaÃ§tÄ±ÄŸÄ± hayata geri dÃ¶ndÃ¼'Hepsi gösteriÅŸ, evlilik bitti' diyorlardÄ±... Ä°nsan evlat için ne yapmaz ki! KaçtÄ±ÄŸÄ± hayata geri döndüHaberi görüntüle

Â

12 yÄ±l Ã¶nce hayatÄ±nÄ±n en cesur kararÄ±nÄ± vermiÅŸti... Yine o gÃ¼nleri hatÄ±rladÄ±... Ä°ki mememi aldÄ±rdÄ±m, piÅŸman deÄŸilim

YAZDIÄžI MAKALEDE YAÅžADIKLARINI YAZDI
Kendi yaÅŸadÄ±klarÄ±yla filmde canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karakter arasÄ±nda duygusal baÄŸlantÄ±lar kuran Angelina Jolie, 2013 yÄ±lÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± New York Times iÃ§in yazdÄ±ÄŸÄ± bir makalede satÄ±rlara dÃ¶kmÃ¼ÅŸtÃ¼.

O sÄ±rada henÃ¼z 37 yaÅŸÄ±nda olan ve Brad Pitt ile aÅŸklarÄ±nÄ±n parlak dÃ¶neminde bulunan Jolie "Doktorlar meme kanserine yakalanma riskimin yÃ¼zde 87, yumurtalÄ±k kanserine yakalanma riskimin de yÃ¼zde 50 olduÄŸunu sÃ¶yledi" diye yazmÄ±ÅŸtÄ±...

Haberin DevamÄ±

Bu yÃ¼zden riski azaltmak iÃ§in ameliyat olmaya karar verdiÄŸini belirtmiÅŸti yÄ±ldÄ±z.

Jolie, bu ameliyat sÃ¼recinin 2013 yÄ±lÄ±nÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda baÅŸlayÄ±p nisan sonunda tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ± makalesinde.

AmeliyatlarÄ±n ardÄ±ndan kansere yakalanma riskinin yÃ¼zde 5'e dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ekledi.

12 yÄ±l Ã¶nce hayatÄ±nÄ±n en cesur kararÄ±nÄ± vermiÅŸti... Yine o gÃ¼nleri hatÄ±rladÄ±... Ä°ki mememi aldÄ±rdÄ±m, piÅŸman deÄŸilim

Jolie'nin annesi Marcheline Bertrand, 10 yÄ±l savaÅŸtÄ±ÄŸÄ± yumurtalÄ±k kanserine 56 yaÅŸÄ±ndayken yenilmiÅŸti.

Gözden KaçmasÄ±nÃ‡eyrek asÄ±rda aÅŸk mÄ± kalÄ±r hiÃ§ Sanki yangÄ±na kÃ¶rÃ¼kle gitti... Demek ki artÄ±k onu karÄ±sÄ± gibi gÃ¶rmÃ¼yorÇeyrek asÄ±rda aÅŸk mÄ± kalÄ±r hiç! Sanki yangÄ±na körükle gitti... Demek ki artÄ±k onu karÄ±sÄ± gibi görmüyorHaberi görüntüle

12 yÄ±l Ã¶nce hayatÄ±nÄ±n en cesur kararÄ±nÄ± vermiÅŸti... Yine o gÃ¼nleri hatÄ±rladÄ±... Ä°ki mememi aldÄ±rdÄ±m, piÅŸman deÄŸilim

Couture adlÄ± filmde Jolie, Maxine adlÄ± bir karakteri canlandÄ±rÄ±yor. Karakter, hastalÄ±ÄŸÄ± teÅŸhis edilince bir daha tutku duyup duymayacaÄŸÄ±nÄ± ya da karÅŸÄ± cinse Ã§ekici gelip gelmeyeceÄŸini merak ediyor... AldÄ±ÄŸÄ± teÅŸhisle baÅŸa Ã§Ä±kmakta zorlanan, kemoterapinin yan etkileriyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan karakter bir deneme yapmak iÃ§in iÅŸ arkadaÅŸÄ±nÄ± baÅŸtan Ã§Ä±karÄ±yor. Filmde Jolie'nin rol arkadaÅŸÄ± Louise Garrell..

Haberin DevamÄ±

12 yÄ±l Ã¶nce hayatÄ±nÄ±n en cesur kararÄ±nÄ± vermiÅŸti... Yine o gÃ¼nleri hatÄ±rladÄ±... Ä°ki mememi aldÄ±rdÄ±m, piÅŸman deÄŸilim

Alice Winocour'un yÃ¶nettiÄŸi film aynÄ± zamanda moda dÃ¼nyasÄ±nÄ±n farklÄ± yÃ¼zlerine de Ä±ÅŸÄ±k tutuyor. Ama yÃ¶netmenin sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Couture, bir moda filmi deÄŸil "hayatÄ±n kÄ±rÄ±lganlÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan" bir yapÄ±m.

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Angelina Jolie#Marcheline Bertrand #Brad Pitt

BAKMADAN GEÇME!