Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Merkel sonrası odak ekonomiMerkel sonrası odak ekonomi#Almanya
Çaykur Rizesporda Yannick Bolasie belirsizliğiÇaykur Rizespor'da Yannick Bolasie belirsizliği#Süper Lig
ABde inşaat üretimi temmuzda düştüAB'de inşaat üretimi temmuzda düştü#Avrupa Birliği
Kızına cinsel tacizi ses kaydıyla ortaya çıkmıştı... Karar verildiKızına cinsel tacizi ses kaydıyla ortaya çıkmıştı... Karar verildi#İzmir
Ah, karasinek ısırdı... diyoruz ama onlar karasinek değil İşte İstanbullunun yeni derdi...'Ah, karasinek ısırdı...' diyoruz ama onlar karasinek değil! İşte İstanbullunun yeni derdi...#Baldırsokan Sineği
12 yaşındaki Kaya Sunel, Almanyayı büyüledi12 yaşındaki Kaya Sunel, Almanya'yı büyüledi#Kaya Sunel
Son dakika: Çinli aktivistten ezber bozan koronavirüs iddiasıSon dakika: Çinli aktivistten ezber bozan koronavirüs iddiası!#Koronavirüs
Soruşturma derinleşiyor... Haiti Başbakanı, Adalet Bakanını görevden aldıSoruşturma derinleşiyor... Haiti Başbakanı, Adalet Bakanı'nı görevden aldı#Haiti
Bensu Soral ilk kez konuştu: Değişik, zor bir dönemden geçiyoruzBensu Soral ilk kez konuştu: Değişik, zor bir dönemden geçiyoruz#Bensu Soral
Davis Cupta A Milli Takımın rakibi LetonyaDavis Cup'ta A Milli Takım'ın rakibi Letonya#Tenis
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

12 yaşındaki Kaya Sunel, Almanya'yı büyüledi

#Kaya Sunel#The Voice Kids#O Ses Çocuklar

Almanya'da müzik öğretmeninin teşvikiyle The Voice Kids (O Ses Çocuklar) yarışmasına katılan Andriano Kaya Sunel, söylediği İngilizce şarkıyla ülkede büyük beğeni kazandı.

Haberin Devamı

Yarışmadaki performansıyla Almanları büyüleyen 12 yaşındaki Sunel, müziğe nasıl başladığını ve yarışmaya katılma sürecini anlattı.

Sunel, 3-4 yaşlarındayken anaokulunda şarkı söylemekten keyif aldığını, o dönemde gitar da çaldığını, İstiklal Marşı'nı öğrendiğini ve 5 yaşındayken koroda şarkı söylemeye başladığını dile getirdi.

Babası Türk, annesi Brezilyalı olan Sunel, geçen yıl sosyal paylaşım sitesi Instagram'a şarkı söylediği bir videosunu yüklediğini belirterek, "Bunun üzerine müzik öğretmenim 'Sesin çok güzel. The Voice Kids'e katılmaya ne dersin?' diye yazdı. Anne ve babamla konuştum. Annem başta katılmam konusunda kuşkuluydu. Babam hemen olumlu baktı ancak sonunda annemi de yarışmaya katılma konusunda ikna ettik." dedi.

12 yaşındaki Kaya Sunel, Almanyayı büyüledi


Yarışmada çok heyecanlandığını anlatan Sunel, "O gün elbette kapının arkasındayken çok heyecanlıydım. Orada bir adam vardı, ‘Şimdi dediğimde sahneye çık’ dedi. Ardından birden kapı açıldı. Adam 'şimdi' dedi. O öyle bir andı ki çok heyecanlandım. Bu anı hiç unutmayacağım. Çok güzeldi. Sahneye çıktım. Şarkı söylemek benim için çok büyük bir şey. Şarkı söylemek zevk veriyor." ifadesini kullandı.

Sahnede İngilizce bir şarkı seslendiren Sunel, "Hayalim ses sanatçısı olmak ve sahneye çıkmak. Moderatör veya oyuncu olmayı da düşünebilirim." dedi.
Sunel, Türkiye’yi çok güzel bulduğunu belirterek, "Türkiye'de sahiller, alışveriş merkezleri, pazarlar; hepsi çok çok güzel. Türkiye’de bulunmaktan zevk alıyorum. Akrabalarımı ziyaret etmek, tatil evinde kalmak, hepsi çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.

12 yaşındaki Kaya Sunel, Almanyayı büyüledi



Kaya Sunel’in babası Nejat Sunel, oğlunu maddi ve manevi desteklediğini ifade ederek, "Buraya kadar geldiği ve müzikten zevk aldığı için mutluyum." dedi.
Annesi Viviane Sunel de oğlunun müzik yeteneği konusunda, "Kalpten, kendi içinden gelen bir şey. Bunu öğretemezsiniz. O bir güneş ışığı." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaya Sunel#The Voice Kids#O Ses Çocuklar