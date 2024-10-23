12. sezonu kutladılar

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Oyuncular, “Biz artık aile olduk. Tiyatro sahnesinin getirdiği bir sıcaklık da var. Toplumun acısını, kederini, yaşantısını, aslında her şeyini masaya yatırıyoruz. Halkın 7’den 77’ye severek izlediği bir program olduk” dedi.

Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen “Güldür Güldür Show”da Onur Buldu, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı ve Hasibe Eren yer alıyor.