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12. sezonu kutladılar

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#Güldür Güldür Show#Ali Sunal#Onur Buldu
12. sezonu kutladılar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 08:59

Yapımını BKM’nin üstlendiği “Güldür Güldür Show” ekibi önceki akşam 12 sezondur sürdürdüğü başarıyı Levent’te bir mekanda kutladı.

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Oyuncular, “Biz artık aile olduk. Tiyatro sahnesinin getirdiği bir sıcaklık da var. Toplumun acısını, kederini, yaşantısını, aslında her şeyini masaya yatırıyoruz. Halkın 7’den 77’ye severek izlediği bir program olduk” dedi.

12. sezonu kutladılar

Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen “Güldür Güldür Show”da Onur Buldu, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı ve Hasibe Eren yer alıyor.

 

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#Güldür Güldür Show#Ali Sunal#Onur Buldu

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