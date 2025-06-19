×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

12 gün ölümle burun buruna... Yılmaz Vural hastanede neler yaşadı?

Güncelleme Tarihi:

#Password#Yılmaz Vural#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 10:43

Kanal D’nin sevilen yarışma programı Password, eğlenceli bir bölümle ekrana gelecek. Şebnem Bozoklu’nun sunuculuğunu, Enis Arıkan’ın ise daimi yarışmacılığını üstlendiği eğlenceli programın bu akşamki konuğu teknik direktör Yılmaz Vural…

Haberin Devamı

Futbol dünyasının enerjik ismi Vural, programda samimi açıklamalarda bulunacak. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 12 gün entübe kalan ve ölümle burun buruna gelen Vural, yoğun bakımda yaşadığı zorlu süreci anlatarak stüdyoda duygu dolu anlar yaşatacak.

12 gün ölümle burun buruna... Yılmaz Vural hastanede neler yaşadı

12 GÜN ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Yılmaz Vural, bölümün açılışında yayınlanacak özel video ile stüdyoya coşkulu bir giriş yapacak Vural’ın enerjisi, seyircilerle birlikte adeta bir maç havası yaratacak. İzleyiciyi güldürmekle kalmayacak olan Vural, yürek burkan bir anısını da paylaşacak. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 12 gün entübe kalan ve ölümle burun buruna gelen teknik direktör, yoğun bakımda yaşadığı zorlu süreci de anlatacak.

Haberin Devamı

12 gün ölümle burun buruna... Yılmaz Vural hastanede neler yaşadı

1 MİLYON TL’LİK BÜYÜK ÖDÜL YOLUNDA HEYECAN

Yarışmacılar, 1 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşmak için kıyasıya mücadele edecek. Shine Medya yapımcılığında hazırlanan, kelimelerin taktiklerle buluştuğu eğlenceli bölüm bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.

12 gün ölümle burun buruna... Yılmaz Vural hastanede neler yaşadı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Password#Yılmaz Vural#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!