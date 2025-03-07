11 yıl sonra ‘Uzak Şehir’de buluştular

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Ozan Akbaba yıllar önce Sıla’nın “Vaziyetler” şarkısına çektiği klipte rol almış, iki ünlü sanatçı klip için birlikte kamera karşısına geçmişti. Akbaba’nın başrolünü üstlendiği ‘Uzak Şehir’ dizisinde de Sıla sürprizi yaşandı.

Dizinin geçen pazartesi ekrana gelen 16’ncı bölümünde Sıla’nın “Yoruldum” şarkısına yer verildi.

Ozan Akbaba’nın hayat verdiği ‘Cihan’ karakteri ile Sinem Ünsal’ın canlandırdığı ‘Alya’nın duygusal sahnelerinde kullanılan şarkı, izleyenleri derinden etkiledi.

Bu sürprizle ilgili sosyal medyada da çok sayıda yorum yapıldı.