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11 yıl sonra ‘Uzak Şehir’de buluştular

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sıla
11 yıl sonra ‘Uzak Şehir’de buluştular
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 07:35

KANAL D’nin reyting rekorları kıran dizisi ‘Uzak Şehir’, pop müziğin yıldız ismi Sıla ve ünlü oyuncu Ozan Akbaba’yı 11 yıl aradan sonra yeniden bir araya getirdi.

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Ozan Akbaba yıllar önce Sıla’nın “Vaziyetler” şarkısına çektiği klipte rol almış, iki ünlü sanatçı klip için birlikte kamera karşısına geçmişti. Akbaba’nın başrolünü üstlendiği ‘Uzak Şehir’ dizisinde de Sıla sürprizi yaşandı.

Dizinin geçen pazartesi ekrana gelen 16’ncı bölümünde Sıla’nın “Yoruldum” şarkısına yer verildi.

Ozan Akbaba’nın hayat verdiği ‘Cihan’ karakteri ile Sinem Ünsal’ın canlandırdığı ‘Alya’nın duygusal sahnelerinde kullanılan şarkı, izleyenleri derinden etkiledi.

Bu sürprizle ilgili sosyal medyada da çok sayıda yorum yapıldı.

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#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sıla

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