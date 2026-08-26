11 kardeşiyle birlikte tek odalı bir kulübede büyüdü... 59 yıllık evliliğinde hiç anne olamadı... İşte bıraktığı yarım milyarlık mirası bekleyen gelecek

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1966'da evlendiği kocası Carl Thomas Dean'in, geçen yılın mart ayına ölümünden sonra sağlık sorunlarını bir türlü toparlayamayan Parton'ın vedası da sadece ailesini değil milyonlarca kişiyi yasa boğdu.

Şimdi ailesi, sevenleri ve hayranları Dolly Parton'ı uzun kariyerinin ve başarılarının hak ettiği gibi son yolculuğuna uğurlayacak.

Ama bir de hayatın ölüm gibi net bir gerçeği daha var: Miras.

Müzik ve sinemanın yanı sıra birçok farklı alanda da yatırımı olan Parton, geride 650 milyon dolarlık bir servet bıraktı.

1966 yılında evlendiği ve son nefesine kadar evli kaldığı Carl Thomas Dean ile hiç çocuk sahibi olmamıştı Parton.

Parton, Tennessee'deki Sevierville'in hemen dışında, Locust Ridge'deki Büyük Smoky Dağları'nda tek odalı bir kulübede büyüdü. Kurucu ortaklarından olduğu Dollywood adlı eğlence parkına da bu kulübenin bir replikasını yaptırdı.





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Hatta verdiği röportajlarda bu konuda "Tanrı benim çocuk sahibi olmama izin vermedi. Benim bütün çocukları sevmemi istedi" diyen Parton'ın mirasını bırakacağı birinci dereceden yakını yok özetle.

Ünlü şarkıcının mirasının ne olacağı ise şimdi merak konusu...

Her ne kadar Dolly Parton'ın vasiyeti henüz açıklanmamış olsa da bu konuda hazırlıkları olduğu biliniyor.Daha önce Billboard dergisine verdiği bir röportajda ölümünden sonrası için bazı düzenlemeler yaptığını söyledi Parton. Hatta diğer sanatçı arkadaşlarını da bu konuda uyardı.

"Bu konuyu başkasına bırakmak istemezdim. Diğer tüm sanatçılara da bir sözüm var: Eğer bu konuda önlem almadıysanız alın. Bu karmaşayı ailenize bırakıp insanların kavga etmesine sebep olmayın. Ne kadar can sıkıcı olsa da durum böyle" dedi.

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Parton'ın kocası Carl Thomas Dean, ölümünden önce bütün mal varlığını ve kişisel eşyalarını bir vakfı bırakmıştı.

Aynı zamanda geniş ailesinden kime hangi kişisel eşyaların bırakılacağını da önceden düzenledi.



SERVETİN BÜYÜK BİR KISMI HAYIR KURUMLARINA GİDECEK

Dolly Parton'ın da bu tür bir düzenleme yaptığı düşünülüyor. Buna göre 650 milyon dolarlık servetinin büyük kısmı hayır kurumlarına gidecek.

Ancak, Parton'ın geniş ailesini unutması da mümkün değil elbette. Onlara da belirli bir miktar mal ve para kaldığı tahmin ediliyor.

Dolly Parton'ın sadece müzik kataloğunun değeri 120 milyon dolar. 1966 yılında amcasıyla birlikte kurduğu şirket sayesinde şarkılarının yayın hakkı da kendisine ait.

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TEMA PARKINDAN MİLYONLAR KAZANIYORDU

Ünlü tema parkı Dollywood da şarkıcı için bir gelir kaynağıydı... Her yıl buradan milyonlarca dolar gelir elde ediyordu.

Bu parkın Parton'ın hayatında önemli bir yeri vardı.

2010 yılında verdiği bir röportajda da "Her zaman, eğer büyük bir başarı elde edersem veya başladığım işte başarılı olursam, ülkemin bu bölgesine geri dönüp harika bir şey yapmak, bu bölgeye birçok iş imkanı getirecek bir şey yapmak istediğimi düşünmüştüm," demişti.



YOKSUL ÇOCUKLAR İÇİN KÜTÜPHANE KURDU

"Gerçekten de şanslıydım ve Tanrı bana iyi davrandı ve işler iyi gitti. Parkı kurduk ve 25 yıl sonra hala devam ediyoruz." Ayrıca Tennessee'de Dollywood'un hemen yanında bulunan DreamMore Resort and Spa'nın da ortaklarından biriydi...

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Parton aynı zamanda bir hayırseverdi. ABD'nin dört bir yanında meydana gelen felaketlerden etkilenenlere yüklü para bağışlarında buluhdu.

Ayrıca yoksullar arasında okur yazarlığı geliştirmek için bir kütüphane kurmuştu.

Okuma ve yazma bilmeyen bir babanın kızı olarak dünyaya gelen Dolly Parton, her ay doğumdan beş yaşına kadar olan çocuklar için 3 milyonun üzerinde kitap bağışlıyordu.

Dolly Parton ve 11 kardeşi çok yoksul bir çocukluk geçirdi... Yıldızın babası okuma yazma bile bilmiyordu. Parton, şöhrete ulaşınca kendisi gibi zor koşullarda büyüyen çocukların yararlanması için bir kütüphane oluşturdu. Bu kütüphaneye de 'Hayal Kütüphanesi' adını verdi.