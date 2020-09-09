11.22.63 dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? 11.22.63 oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

11.22.63 dizisi Amerikan dizisi olup bilimkurgu ve gerilim televizyon mini dizisi olarak bilinir. Dizi gençler arasında en popüler diziler arasındadır.

11.22.63 Dizisinin Konusu Nedir?

Bu dizi bir zaman yolculuğu hikayesidir. Jake Epping zamanda geri giderek 22 Kasım 1963 tarihinde olan John F. Kennedy suikasti engellemek isteyen bir lise ingilizce öğretmenidir. Yaptığı yolculuk sonrası 3 yıl geçmişte yaşaması gerek ve bir lokantanın deposundan geçmişe kapı açıldığını fark eden böylece zamanda geriye gitmeye çalışan Epping, John F. Kennedy suikastini engellemeye çalışacaktır. Dizideki kahraman Lee Harvey Oswald engeline takılarak hayatının aşkıyla karşılaşacaktır.

11.22.63 Dizisi Kaç Sezon ve Kaç Bölümdür?

Bu dizi toplamda 1 sezondur ve 8 bölümden oluşmaktadır. 8 bölüm olan bu dizide bölümler yaklaşık olarak 44 ile 81 dakika arasında farklılık göstermektedir. Fakat dizi 1 sezon sürüp bitmiştir.

11.22.63 Dizisi Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Pek çok insan tarafından beğenilen bu 11.22.63 dizisinin efsane oyuncu kadrosunda başrol oyuncusu James Franco’ dur. James Franco, Jake Epping / Jake Amberson dizi adı ile bu karakteri canlandırmaktadır. Diğer oyuncular ise Chris Cooper, Al Templeton karakterini canlandırmakta Sarah Gadon, Sadie Dunhill karakterini canlandırmakta Lucy Fry ise Marina Oswald karakterini canlandırmaktadır. Ayrıca George MacKay dizide Bill Turcotte karakterini canlandırır iken Daniel Webber ise Lee Harvey Oswald karakterini hayat vermektedir.

11.22.63 Dizisinin Yönetmeni Kimdir?

Dizi sektöründe oldukça ünlü ve beğenilerek izlenmil olan bu bilimkurgu, gerilim ve dram dizisinin yönetmeni hiç kuşkusuz ki Bridget Carpenter’ dır. Dizi dram, bilimkurgu ve gerilim türünden olması dizinin daha sürükleyici hale gelmesini sağlamakta olup daha çok kişi tarafından izlenilmesini sağlamaktadır.

11.22.63 Dizisinin Yapımcısı Kimdir?

2016 yapımı olan bu efsane dizinin yapımcı J. J. Abrams, Stephen King, Bridget Carpenter , Bryan Burk’dan oluşmaktadır. 11.22. 63 dizinin yapım şirketi Bad Robot Productions Warner Bros. Television‘ dır.

11.22.63 Dizisini Geliştiren Kimdir?

Hemen hemen her yaştan kişiler tarafından talep gören bu diziyi geliştiren kişi Bridget Carpenter’ dır. Dili İngilizce olan bu dizinin çekildiği mekanlar genel olarak şu şekildedir: Chicago, Illinois, Los Angeles, Kaliforniya‘dır.

11.22. 63 Dizisinin IMDB Puanı Kaçtır?

Gençler ve hemen hemen her yaştan bilimkurgu, gerilim ve birazda olsa dram seven kişiler tarafından son derece büyük bir ilgi görerek izlenilen 11. 22.63 dizisinin IMDB puanı 8.2 olarak alınan oylar ile belirlenmiştir. Bu efsane dizi 15 Şubat 2016 tarihinde Hulu tv kanalı üzerinden yayınlanmıştır. Sonrasında dizi 4 Nisan 2016 tarihinde maalesef bitmiş ve 11.22.63 dizisi sona ermiştir.