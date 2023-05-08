100 yıllık coşku

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Erol Evgin, “100 Yılda Yüz Akıyla” turnesinin son konserini geçen akşam Antalya Açıkhava Tiyatrosu’nda verdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına özel bestelediği marş ile aynı adı taşıyan turne kapsamında daha önce İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir’de müzikseverlerle buluşan sanatçıya son konserinde Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi.

Evgin, konserlerinden elde edilen geliri depremden etkilenen öğrencilere bağışlayacağını duyurdu.

Sanatçı şöyle konuştu: “Cumhuriyetin azim, bilgi, cesaret ve inanç özgürlüğü olduğuna yürekten inanan müzikseverler, konserlerimde salonları doldurdu. Konserlerimiz büyük coşkuyla söylenen ‘100 Yılda Yüz Akıyla’ marşıyla sonlandı. Beş kentimizde birbirimize sımsıkı sarılıp, kucaklaştığımız duygu yüklü konserler gerçekleştirdik. 100’üncü yıl kutlamalarını yıl boyunca bu kez meydan konserleriyle ve artan bir coşkuyla sürdüreceğiz.”