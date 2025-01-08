100 yaşında beyazperdede

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HAYATI FİLM OLUYOR



30 yıl önce vefat eden unutulmaz sanatçı Sadri Alışık’ın hayatı beyazperdeye taşınıyor. Yapımcılığını Sev Yapım’ın, yaratıcı yapımcılığını Sadri Alışık Kültür Merkezi'nin (SAKM) üstlendiği “Sadri Alışık (Kahkaha ve Hüzün)” adlı filmin yönetmen koltuğunda, projenin senaryosunu da yazan Özer Feyzioğlu oturacak.

YAZ AYLARINDA ÇEKİLECEK

“Sadri Alışık (Kahkaha ve Hüzün)”, sanatçının Türk sinema ve tiyatrosuna kattığı değer, büyük aşkı Çolpan İlhan ve oğlu Kerem Alışık’la olan ilişkisinin yanı sıra hayatının bilinmeyen yönlerini de beyazperdeye aktaracak.

◊ Çekimlerine yaz aylarında başlanacak film için titiz bir hazırlık süreci yürütülüyor. Sadri Alışık’ın doğumunun 100’üncü yılına denk gelmesiyle ayrı bir anlam kazanan filmde rol alması planlanan isimlerle görüşmelere yakında başlanacak.

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