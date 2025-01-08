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100 yaşında beyazperdede

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#Sadri Alışık#Türk Sineması#Türk Tiyatrosu
100 yaşında beyazperdede
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 08:22

Türk sinema ve tiyatrosunun efsane ismi Sadri Alışık’ın hayatı, doğumunun 100’üncü yılında film oluyor. Film, sanatçının Çolpan İlhan’la olan büyük aşkını da beyazperdeye taşıyacak.

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HAYATI FİLM OLUYOR

30 yıl önce vefat eden unutulmaz sanatçı Sadri Alışık’ın hayatı beyazperdeye taşınıyor. Yapımcılığını Sev Yapım’ın, yaratıcı yapımcılığını Sadri Alışık Kültür Merkezi'nin (SAKM) üstlendiği “Sadri Alışık (Kahkaha ve Hüzün)” adlı filmin yönetmen koltuğunda, projenin senaryosunu da yazan Özer Feyzioğlu oturacak.

100 yaşında beyazperdede

YAZ AYLARINDA ÇEKİLECEK

Sadri Alışık (Kahkaha ve Hüzün)”, sanatçının Türk sinema ve tiyatrosuna kattığı değer, büyük aşkı Çolpan İlhan ve oğlu Kerem Alışık’la olan ilişkisinin yanı sıra hayatının bilinmeyen yönlerini de beyazperdeye aktaracak.
◊ Çekimlerine yaz aylarında başlanacak film için titiz bir hazırlık süreci yürütülüyor. Sadri Alışık’ın doğumunun 100’üncü yılına denk gelmesiyle ayrı bir anlam kazanan filmde rol alması planlanan isimlerle görüşmelere yakında başlanacak.

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100 yaşında beyazperdede

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#Sadri Alışık#Türk Sineması#Türk Tiyatrosu

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