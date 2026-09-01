100 yaşına güle oynaya girmişti… Yeni videosu olay oldu: Egzersizden vazgeçmiyor

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Hem ekranın hem de sinemanın yıldız isimlerinden olan, uzun ömrünün uzun yıllarını televizyonda ve beyazperdede sergilediği karakterlere sonsuz bir neşe taşıyarak geçiren ünlü oyuncu ilerleyen yaşına rağmen doktorları şaşırtacak kadar sağlıklı…

Dick Van Dyke, 100 yaşında bile egzersiz yapmaya devam ediyor. Zaten uzun ömrünün en büyük sırlarından birinin de bu olduğunu söylüyor.

Efsane aktör hafta sonu Instagram'da açık havada egzersiz için özel tasarlanmış bir alette ters dönüp esnekliğini sergiledi.

Van Dyke, makineye yatay olarak uzandı ve tutacaklardan tuttu, ardından ellerini arkasına koyarak masanın üzerinde güvenli bir şekilde dengede durdu. Ünlü yıldız çılgın egzersiz rutini için beyaz bir tişört, gri eşofman ve terlik giymişti.

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Van Dyke, videoya "1/2 egzersiz ters çevirme masası" başlığını ekledi ve "#hareketetmeyedevam et" dedi.

Hayranlar ise hemen yorum bölümünü destek mesajlarıyla doldurdu ve Van Dyke'ı bu yaşta bu kadar çevik ve formda olduğu için övdü.

Bir kişi, "İşte bu. Ben de egzersiz yapmaya başlamalıyım. Ne efsane!" diye yazdı. Başka bir hayranı ise ona "İşte böyle yapılır Dick. Devam et!" diye seslenirken bir kullanıcı ise şaka yollu, "Tamam, resmen: geri kalanımızın egzersiz yapmamak için hiçbir bahanesi yok!!!" dedi. Birçok hayranı Dick Van Dyke’ın kendilerinden bile daha atletik olmasına şaşırdı.

Dick Van Dyke, daha önce verdiği röportajlarda fiziksel zindeliğin sağlıklı yaşam tarzının anahtarı olduğunu açıkça dile getirmişti.

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Dick Van Dyke, 100. doğum gününe aylar kala verdiği bir röportajda "Birisi bana 'Yaşınızı ve fiziksel durumunuzu neye bağlıyorsunuz?' diye sordu. Ben her zaman haftada üç gün egzersiz yaptım" demişti.

"Mary Poppins" yıldızı, eşi Arlene Silver ile hâlâ düzenli olarak spor salonuna gittiklerini ve bu yüzden yaşıtları gibi bitkin görünmediklerini düşünüyor.

Efsane oyuncunun düzenli egzersizleri arasında bolca esneme, mekik çekme ve yoga var.

Van Dyke, geçen aralık ayında 100 yaşına girdiğinde ölümden "korkmadığını" ilan etmişti.

"Good Morning America" ​​ile evden yaptığı bir röportajda "Ölüm beni gerçekten korkutmuyor. Ama çok daha fazla yaşam isterdim!" diyen Van Dyke yaşı hakkında konuşmuş, "Dünyada, fiziksel ve sosyal olarak küçülmüş hissetmek sinir bozucu” demiş ayakların sorunlar olduğunu, görme ve işitme duyusunun zayıfladığını ve insanlarla neredeyse tamamen sadece evinde görüştüğünü anlatmıştı.

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"Hayattaki kötü şeylere, başarısızlıklara ve yenilgilere, kişisel kayıplara, yalnızlığa ve acılara, yaşlanmanın fiziksel ve duygusal acılarına inatla boyun eğmeyi reddettim" diyen Dick Van Dyke uzun süre sağlıklı kalmasının olumlu zihniyetine ve aktif yaşam tarzına bağlı olduğunu söylüyor.