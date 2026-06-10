10 yıllık savaş onu evlatlarından vurdu… Son darbe kızından geldi… İçindeki cılız umuda tutunup yaşıyor

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Brad Pitt, üçüncü çocuğunun da ünlü soyadını yasal olarak değiştirmek için başvurmasıyla bir darbe daha aldı.

Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin kızı Zahara, ünlü babasının soyadını yasal olarak değiştirmek için kardeşlerinin izinden gitti.

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21 yaşındaki Zahara, adının Zahara Jolie-Pitt yerine Zahara Jolie olarak değiştirilmesini talep etti ve mahkemeye başvurdu.

Mahkeme Zahara’nın bu talebini 28 Eylül’de karara bağlayacak.

Brad Pitt’e yakın kaynaklar bir ebeveynin çocuklarını diğer ebeveynden bu şekilde uzaklaştırıp soğutmasının adil olmadığını savunuyor.

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Zahara, 2023 yılında Atlanta'daki Spelman Koleji'nde düzenlenen Alpha Kappa Alpha kız öğrenci derneği kabul töreninde kendini tanıtırken “Zahara jolie” demiş ve babasının soyadını zaten kullanmamıştı.

Şimdi ise bunu mahkemeye taşıyarak resmileştirmek istiyor.

Zahara'nın yanı sıra Brad ve Angelina'nın Maddox (24), Pax (22), Shiloh (20) ve ikizler Knox ve Vivienne (17) adında iki çocuğu daha var.

Shiloh, Mayıs 2024'te 18 yaşına girdikten sonra aktörün soyadını yasal olarak bırakan ilk çocuğu oldu. Çiftin ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh reşit olur olmaz mahkemeye gitmişti.

En son olarak Maddox, Mayıs 2026'da aynı talebi mahkemeye "kişisel" gerekçeler öne sürdüğünü söyleyerek iletmişti. Maddox zaten daha önce de babasının soyadını, yardımcı yönetmen olarak görev yaptığı Angelina'nın 2025 yapımı "Couture" filminin jeneriğinden kaldırmıştı.

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Brad ve Angelina'nın ikizlerinden Vivienne de 2024'te Broadway'de sahnelenen "The Outsiders" oyununun yapımcılığında babasının soyadını kullanmamayı tercih etti.

Şimdilik çiftin çocuklarından sadece 22 yaşındaki oğulları Pax Bard Pitt’in soyadından vazgeçmek için bir hamle yapmış değil. Ancak onun da diğer kardeşlerini takip etmesi muhtemel.

Çiftin en küçük çocukları olan ikizler Knox ve Vivienne ise henüz reşit olmadıkları için bu konuda mahkemeye gidemiyorlar. Ancak ikizlerin doğum günleri 12 Temmuz ve o günden sonra 18 yaşında olacaklar.

Vivienne zaten bu konuda adım atacağını resmi yoldan olmasa da gösterdi. İkizi Knox’un da başka türlü hareket etmesi beklenmiyor.

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Brad Pitt’in isim değişikliklerinden dolayı çok üzüldüğü ancak onlardan vazgeçmeye hazır olmadığı söyleniyor.

Yıldız ismin özellikle ilk biyolojik çocuğu Shiloh’nun ondan vazgeçmesinden dolayı çok canının yandığı biliniyor. Brad Pitt çevresindekilere çocuklarının büyüdükçe onu anlayacağını söylediği, yıllar içinde ona geri döneceklerine inandığı iddia ediliyor.

Brad'in, 2014'te evlendiği Angelina ile 2016'da ayrılmasından bu yana çocuklarıyla "gergin" bir ilişkisi var. Çiftin ayrılığının nedeni, Brad'in özel bir uçak yolculuğunda çocuklarına "sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığı" iddiasıydı.

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2005 yılında sevgili olan, 2014’te evlenen ve 2016’da ayrılan ikili çekişmeli boşanmalarını Aralık 2024'te sonuçlandırabilmişti.