10 yıllık ikinci evliliği de bitmişti... Sonunda aradığı sevgiliyi buldu... Sabahın köründe parkta romantizm

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Bunun ardından daha olgun bir yaşta ikinci evliliğini yaptı. Bu kez ayakları yere daha sağlam

basıyordu... İkinci kocasıyla birlikte üç çocuk sahibi oldu. Bu evliliğin ömrü de sadece 10 yıl sürdü.

İşte o noktadan sonra yıldız yine de aşka küsmedi ve hayatını paylaşacak birini aramaya başladı. Bu konuda internete başvurdu, arkadaşlarından yardım istedi. Sonunda da aradığı aşkı buldu!

Bu öykünün kahramanı, 46 yaşındaki oyuncu, şarkıcı ve moda tasarımcısı Jessica Simpson.

Gençliğinde Nick Lachey ile evlenip boşanan Simpson, ikinci evliliğini de Amerikan futbolu yıldızı Eric Johnson ile yapmıştı.

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Her şey yolunda gidiyordu ama bu evlilik de 10 yılda bitti. Bunun ardından Simpson, yalnızlıktan çok da hoşlanmadığını, hayatını biriyle paylaşmak istediğini hiç saklamadı.

Yıldız, sonunda aradığını buldu. Bir süredir müzisyen Thomas Eisenhood ile birlikte olduğu konuşulan Simpson sonunda yeni aşkıyla yakalandı.

Aslına bakılırsa Simpson, yeni sevgilisini öyle fazla göz önüne çıkarmak istemedi. Yine de çift geçtiğimiz hafta sonu çıktıkları sabah yürüyüşünde objektiflere yakalandı.

Jessica Simpson ve Thomas Eisenhood, Albupuerque'deki Balloon Fiesta Park'ta birlikte yakalandı. Sabah saat 07:30'da yürüyüşe çıkan Simpson ile Eisenhood, o sırada da parktaki sıcak hava balonlarının önünde bir selfie çekmek için durdular.

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Jessica Simpson 'ın yeni sevgilisi Thomas Eisenhood , Nashville'de yaşayan bir müzisyen. Aynı şehirde Simpson'ın da bir evi bulunuyor.

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İşte tam o sırada da kendilerini takip eden bir meraklının objektifine takıldılar. Böylece Simpson'ın boşandıktan sonra yeni sevgili edindiği söylentileri de doğrulanmış oldu.

Çiftin ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştığını da not düşelim.