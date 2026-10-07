10 yıllık ikinci evliliği de bitmişti... Sonunda aradığı sevgiliyi buldu... Sabahın köründe parkta romantizm

Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2026 15:02
İlk evliliğini daha gencecik yaşında yapmıştı ünlü oyuncu ve şarkıcı... Ama sonradan itiraf ettiğine göre bu kadar erken yuva kurmak ne ona ne de eski kocasına yaradı... Kendi deyişiyle "tecrübesizlik" bu evliliğin sonunu getirdi.
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Bunun ardından daha olgun bir yaşta ikinci evliliğini yaptı. Bu kez ayakları yere daha sağlam
basıyordu... İkinci kocasıyla birlikte üç çocuk sahibi oldu. Bu evliliğin ömrü de sadece 10 yıl sürdü.
İşte o noktadan sonra yıldız yine de aşka küsmedi ve hayatını paylaşacak birini aramaya başladı. Bu konuda internete başvurdu, arkadaşlarından yardım istedi. Sonunda da aradığı aşkı buldu!YENİ AŞKIYLA YAKALANDI
Bu öykünün kahramanı, 46 yaşındaki oyuncu, şarkıcı ve moda tasarımcısı Jessica Simpson.
Gençliğinde Nick Lachey ile evlenip boşanan Simpson, ikinci evliliğini de Amerikan futbolu yıldızı Eric Johnson ile yapmıştı.
Her şey yolunda gidiyordu ama bu evlilik de 10 yılda bitti. Bunun ardından Simpson, yalnızlıktan çok da hoşlanmadığını, hayatını biriyle paylaşmak istediğini hiç saklamadı.
Yıldız, sonunda aradığını buldu. Bir süredir müzisyen Thomas Eisenhood ile birlikte olduğu konuşulan Simpson sonunda yeni aşkıyla yakalandı.PARKTA SABAH YÜRÜYÜŞÜ
Aslına bakılırsa Simpson, yeni sevgilisini öyle fazla göz önüne çıkarmak istemedi. Yine de çift geçtiğimiz hafta sonu çıktıkları sabah yürüyüşünde objektiflere yakalandı.
Jessica Simpson ve Thomas Eisenhood, Albupuerque'deki Balloon Fiesta Park'ta birlikte yakalandı. Sabah saat 07:30'da yürüyüşe çıkan Simpson ile Eisenhood, o sırada da parktaki sıcak hava balonlarının önünde bir selfie çekmek için durdular.Jessica Simpson'ın yeni sevgilisi Thomas Eisenhood, Nashville'de yaşayan bir müzisyen. Aynı şehirde Simpson'ın da bir evi bulunuyor.
İşte tam o sırada da kendilerini takip eden bir meraklının objektifine takıldılar. Böylece Simpson'ın boşandıktan sonra yeni sevgili edindiği söylentileri de doğrulanmış oldu.
Çiftin ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştığını da not düşelim.Amerikan futbolu sahalarında ünlenen Eric Johnson ile evliliğini geçen yıl bitirdi Simpson. Eski çiftin bu evlilikten 14 yaşında Maxwell, 13 yaşında Ace ve 7 yaşında Birdie adında üç çocuğu bulunuyor.