10 yıllık evliliği bitti, 45 yaşında yeniden bekar kaldı… Yeni aşklara artık hazır: Gönlünden geçen sevgiliyi tarif etti

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Dedikoduların gerçek olduğu bu yılın hemen başında ortaya çıktı…

Ünlü şarkıcı Jessica Simpson 10 yıllık eşi, eski futbol yıldızı Eric Johnson'dan ayrıldı.

Jessica Simpson ve Eric Johnson'ın 10 yıllık evliliği bu yılın başında bitmişti

"BU EVLİLİK BENİ HASTA ETTİ" DEDİ... AYRILIK GÖZ GÖRE GÖRE GELDİ

Hatta ayrılıktan sonra bu evliliğin aslında kendisini hasta ettiğini, uzun süredir mutsuz olduğunu da itiraf etti.

45 yaşındaki yıldız isim 10 yılın ardından yeniden bekar bir kadın olarak hayatına devam ediyor ve görünüşe göre artık kalbini yeni aşklara açmaya hazır.

Jessica Simpson evliliği süresince kimi zaman çok kilo aldığı için eleştirilmiş, sonradan mutsuz olduğunu ve kötü alışkanlıkların pençesine düştüğünü itiraf etmişti... Ünlü şarkıcı kocasından ayrıldıktan sonra "Bu evlilik beni hasta etti" diyerek yaşadığı sorunların hep mutsuzluktan kaynaklandığını itiraf etmiş oldu

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Geçtiğimiz gün birçok ünlü ismin yaptığı gibi internetten, flört uygulamalarından yardım alamayacağını itiraf eden ve “Keşke arkadaşlarım bana birini ayarlasa da yeniden flört etsem” diyen Jessica Simpson bir kez daha bu konuda açıklama yaptı.

"BEKARIM, YENİ AŞKLARA HAZIRIM"

Ünlü talk şov Today Show'a katılan Jessica Simpson sunucunun "Artık biriyle çıkmak istiyor musun? Seni birileriyle tanıştırabilir miyim?" sorusuna büyük bir heyecanla "Kesinlikle bunu kabul ederim. Evet, bekarım… Çok, çok... hazırım!" diye cevap verdi.

Zorlu ayrılık sürecini atlatan Jessica Sİmpson artık yeni aşklara hazır olduğunu söylüyor

Jessica Simpson’a bu kez de gönlünden geçen yeni aşkta aradığı özellikler soruldu ve ünlü şarkıcı büyük bir samimiyetle bunları tek tek saydı…

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Dış görünüşle çok ilgilenmediğini söyleyen ünlü şarkıcı “Aradığım erkek olduğu gibi görünsün ve egosu olmadan özgüvenli olmayı bilsin” dedi ve “Sürekli beni destekleyecek birine ihtiyacım yok” diyerek artık bir ilişkide bağımsızlık aradığının altını çizdi.

GÖNLÜNDE YATAN SEVGİLİYİ TARİF ETTİ

“Şu an sahip olduğum bağımsızlığa sahip olup bunu başkasına da verebilirsem harika olur” diyen Jessica Simpson 10 yıllık evliliğini bitirirken “Eric ve ben evliliğimizdeki acı dolu bir durumla başa çıkmak için ayrı yaşıyoruz. Çocuklarımız her şeyden önce gelir ve onlar için en iyisine odaklanıyoruz. Bize gösterilen tüm sevgi ve destek için minnettarız ve şu anda bir aile olarak bu süreci atlatırken mahremiyete değer veriyoruz” demişti.

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Çiftin 12 ve 5 yaşında, Maxwell ve Birdie adında iki kızları ve 11 yaşında Ace adında bir de oğulları vardı.

Jessica Simpson ayrılıktan sonra yeniden sosyal medya hesabından çarpıcı pozlar yayınlamaya başladı ve hem zayıfladığı hem de gençleştiği gözlerden kaçmadı

Jessica Simpson ve Eric Johnson 4 yıllık birlikteliklerinin ardından 2014’te nikah masasına oturmuştu.

AYRILMADAN ÖNCE BİLE KOCASINA MANİDAR MESAJLAR YOLLUYORDU

Jessica Simpson geçen sene 10 Eylül'deki 45. doğum gününde kocası Eric Johnson’ın doğum gününü her yıl yaptığı gibi sosyal medyadan kutlamamış ve evliliklerinde bir anlaşmazlık olduğu yönündeki söylentileri daha da alevlendirmişti.

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Ünlü şarkıcı ayrılık duyurusundan bir haftadan kısa bir süre önce de Instagram hesabından "Hayat kısa. Dişlerin varken GÜLÜMSE” diye bir paylaşım yapmış, sonra da evliliği boyunca hak etmediği şeylere katlandığını söylemişti.

DAHA BİR YIL ÖNCE KOCASINI YERE GÖĞE SIĞDIRAMIYORDU

Oysa Jessica Simpson tüm bunlar yaşanmadan bir yıl önce, 2023'te People dergisine verdiği bir röportajda kocasından övgüyle bahsetmiş ve "Gerçek bir aşk asla kendinizi veya neyin gerçek olduğunu sorgulamanıza neden olmaz. Muhteşem ruh eşim sayesinde tutkuyla ve incinme korkusu olmadan sevebiliyorum” demişti…

Jessica Simpson ilk evliliğini Nick Lachey'yle yapmış, ünlü çift 2003-2005 yılları arasında yayınlanan ve özel hayatlarını gözler önüne seren reality şov Newlyweds: Nick and Jessica programı bittikten bir yıl sonra ayrılmıştı