10 yıllık aşkını ilk kez anlattı

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Üç kez evlendiğini söyleyen Uzunatağan, “Bir kere 20 yaşındaydım galiba. Ablamlar evlendiği için heves ettim. Sonra mesleğimle olmayacağını anladım, ayrıldım. İkinci defa evlendim, yine olmadı. Bir sene sonra ayrıldım. En çok Ayşecan’ın babasıyla evli kaldım, 10 sene” dedi.

Oyuncu, evliliği hiçbir zaman sevmediğini dile getirdi:

“Hep zorlandığım için evlendim. Hep karşı tarafın baskısıyla evlendim. Ne gelinlik ne de düğün sevdim. Gelinliği bir kere, o da ablamın gelinliğini giyerek evlendim.”

Uzunatağan, hayatının en büyük aşkının ise Cüneyt Türel olduğunu ilk kez açıkladı:

“Aşkı çok severim. Kaç sene oldu bilmiyorum ki. Şimdi kaybettim o aşkı. Çok büyük bir aşk yaşadım. Aynı meslekteydik. Cüneyt Türel’di ve 10 sene sürdü. Asıl evlilik oydu bence. Ölüm anında yanındaydım. Yatağın kenarına oturdum. ‘Sen benim canımdın. Hep de öyle kalacaksın’ dedim. Çat diye gözünü açtı. Doktorlar şaşırdı. Öyle baktı, baktı, tekrar uyudu.”