10 yıllık aşk bitti... Aslıhan Malbora ile Metin Temel ayrıldı

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Malbora, 18 yaşından beri mühendis Temel’le beraberlik yaşıyor ve sevgilisiyle zaman zaman mutluluk karelerini sosyal medya sayfasından yayınlıyordu.

Oyuncunun zaman içinde yıpranan ilişkisinin 4 ay önce bittiği öğrenildi. Aslıhan Malbora, Metin Temel’le olan bütün fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı. Temel ise hiçbir fotoğrafını silmedi.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

KAFAM RAHAT

Blok3 lakabıyla tanınan rap’çi Hakan Aydın’la aşkı kısa süren Nilsu Berfin Aktaş, geçtiğimiz gün Taş Mektep’te düzenlenen musiki konserinde özel hayatı hakkında konuştu.

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Genç oyuncu “Her şeyin hayırlısı olsun. Bu konuyla ilgili konuşma taraftarı değilim ama ben çok doğru bir insanım. Ona göre de o, çok doğru bir insan. Ama bazen iki doğru insan beraber iyi olmuyor. Herkes kendi hayatına saygı duymalı. Ben şimdilerde çok huzurluyum. Kafa rahatlığı hayattaki en önemli şey” dedi.

İYİ Kİ DOĞMUŞUM

Mine Tugay, 46’ncı yaşını sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ile kutladı.

Oyuncu, kırmızı bir elbise giyip çiçek kokladığı karelerini şu notla hayranlarının beğenisine sundu: “İyi ki doğmuşum. Bütün güzel dilekleriniz için teşekkür ederim.”

BERKAY'IN KONUĞU

Berkay önceki akşam Cahide Alaçatı’da konser verdi. Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında yakın dostu Murat Boz da vardı.

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Berkay’ın sahneye davet ettiği ünlü popçu onunla beraber 3 şarkı seslendirdi. Berkay ve Murat Boz sahnede karşılıklı göbek de attı.

MERVE'NİN ÖZEL MİSAFİRİ

Merve Özbey, geçtiğimiz akşam Aqua Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin ‘Ay Işığında Müzik’ etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Sahne öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı konseri izlemeye kızı Elif Özüm’ü de getirdiğini söyledi: “18 yaş altıyla az buluşabiliyoruz o yüzden Elif’i getirdim, o da izleyecek.” Pembe elbisesiyle çok şık görünen Özbey, “ İs-tanbul’da evden çıkmadığım için pijamayla dolaşıyorum” dedi. (Sayit DURMAZ)

HEM AŞK HEM TATİL

Cem Özer, Vedat Uğurlu’nun sahibi olduğu Miray Cruises adlı geminin 11 Ağustos’ta Yunan adalarına düzenleyeceği turda sahneye çıkacak. Ünlü şovmen hem eşi Pınar Dura Özer ile birlikte aşk tazeleyecek hem de özel bir sahne gösterisine imza atacak.

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Cem Özer, Miray Cruises sahnesine yazar Kıvılcım Kalay ve Lübnanlı oyuncu, yönetmen Rindala Kodeih ile çıkacak.

YENİ SEZON ÖNCESİ SAĞLIK KONTROLÜ

İspanya Ligi’nde Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler’in Türkiye tatili sona erdi. Ünlü futbolcu önceki gün yeni sezon hazırlıkları için Madrid’e geri döndü.

Genç futbolcu yeni sezon çalışmalarına başlamadan önce sağlık kontrolünden geçti. O anlar, Real Madrid’in resmi Instagram sayfasında da paylaşıldı