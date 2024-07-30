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10 yıllık aşk bitti... Aslıhan Malbora ile Metin Temel ayrıldı

Güncelleme Tarihi:

#Aslıhan Malbora#Mine Tugay#Nilsu Berfin Aktaş
10 yıllık aşk bitti... Aslıhan Malbora ile Metin Temel ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 08:56

Aslıhan Malbora, 10 yıllık sevgilisi Metin Temel’le ayrıldı.

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Malbora, 18 yaşından beri mühendis Temel’le beraberlik yaşıyor ve sevgilisiyle zaman zaman mutluluk karelerini sosyal medya sayfasından yayınlıyordu.

Oyuncunun zaman içinde yıpranan ilişkisinin 4 ay önce bittiği öğrenildi. Aslıhan Malbora, Metin Temel’le olan bütün fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı. Temel ise hiçbir fotoğrafını silmedi.

10 yıllık aşk bitti... Aslıhan Malbora ile Metin Temel ayrıldı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

KAFAM RAHAT

Blok3 lakabıyla tanınan rap’çi Hakan Aydın’la aşkı kısa süren Nilsu Berfin Aktaş, geçtiğimiz gün Taş Mektep’te düzenlenen musiki konserinde özel hayatı hakkında konuştu.

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10 yıllık aşk bitti... Aslıhan Malbora ile Metin Temel ayrıldı

Genç oyuncu “Her şeyin hayırlısı olsun. Bu konuyla ilgili konuşma taraftarı değilim ama ben çok doğru bir insanım. Ona göre de o, çok doğru bir insan. Ama bazen iki doğru insan beraber iyi olmuyor. Herkes kendi hayatına saygı duymalı. Ben şimdilerde çok huzurluyum. Kafa rahatlığı hayattaki en önemli şey” dedi.

İYİ Kİ DOĞMUŞUM

Mine Tugay, 46’ncı yaşını sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ile kutladı.

10 yıllık aşk bitti... Aslıhan Malbora ile Metin Temel ayrıldı

Oyuncu, kırmızı bir elbise giyip çiçek kokladığı karelerini şu notla hayranlarının beğenisine sundu: “İyi ki doğmuşum. Bütün güzel dilekleriniz için teşekkür ederim.”

BERKAY'IN KONUĞU

Berkay önceki akşam Cahide Alaçatı’da konser verdi. Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında yakın dostu Murat Boz da vardı.

10 yıllık aşk bitti... Aslıhan Malbora ile Metin Temel ayrıldı


Berkay’ın sahneye davet ettiği ünlü popçu onunla beraber 3 şarkı seslendirdi. Berkay ve Murat Boz sahnede karşılıklı göbek de attı.

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MERVE'NİN ÖZEL MİSAFİRİ

Merve Özbey, geçtiğimiz akşam Aqua Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin ‘Ay Işığında Müzik’ etkinlikleri kapsamında konser verdi.

10 yıllık aşk bitti... Aslıhan Malbora ile Metin Temel ayrıldı

Sahne öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı konseri izlemeye kızı Elif Özüm’ü de getirdiğini söyledi: “18 yaş altıyla az buluşabiliyoruz o yüzden Elif’i getirdim, o da izleyecek.” Pembe elbisesiyle çok şık görünen Özbey, “ İs-tanbul’da evden çıkmadığım için pijamayla dolaşıyorum” dedi.  (Sayit DURMAZ)

HEM AŞK HEM TATİL

Cem Özer, Vedat Uğurlu’nun sahibi olduğu Miray Cruises adlı geminin 11 Ağustos’ta Yunan adalarına düzenleyeceği turda sahneye çıkacak. Ünlü şovmen hem eşi Pınar Dura Özer ile birlikte aşk tazeleyecek hem de özel bir sahne gösterisine imza atacak.

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10 yıllık aşk bitti... Aslıhan Malbora ile Metin Temel ayrıldı


Cem Özer, Miray Cruises sahnesine yazar Kıvılcım Kalay ve Lübnanlı oyuncu, yönetmen Rindala Kodeih ile çıkacak.

YENİ SEZON ÖNCESİ SAĞLIK KONTROLÜ

İspanya Ligi’nde Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler’in Türkiye tatili sona erdi. Ünlü futbolcu önceki gün yeni sezon hazırlıkları için Madrid’e geri döndü.

10 yıllık aşk bitti... Aslıhan Malbora ile Metin Temel ayrıldı

Genç futbolcu yeni sezon çalışmalarına başlamadan önce sağlık kontrolünden geçti. O anlar, Real Madrid’in resmi Instagram sayfasında da paylaşıldı

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#Aslıhan Malbora#Mine Tugay#Nilsu Berfin Aktaş

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