10 yaşında oynadığı rolle adını duyurmuştu… Şöhretin bedelini ağır ödedi… ‘Çirkin olan ben miyim!’

İşte artık 30 yaşına basan ünlü oyuncunun hikâyesi de tam olarak böyle başlamış, birçok meslektaşı gibi erken gelen şöhretin yarattığı tahribatla boğuşurken sektörden silinip gitmekten son anda kurtulmuştu…

Küçük bütçeli bağımsız bir film olan Little Miss Sunshine, gişede büyük başarı kazanmış, milyonların kalbinde yer ederek sinema tarihinin unutulmaz filmlerinden biri olmuştu.

ONU HERKES 10 YAŞINDA OYNADIĞI ROLLE TANIMIŞTI

Film o zamanlar 10 yaşında olan Abigail Breslin'i de herkesin tanıdığı bir isim haline getirdi. Oyuncu, 2006 yapımı filmde Olive Hoover rolüyle bir anda şöhrete kavuştu. Film, Olive'in bir güzellik yarışmasına katılmak istemesi üzerine ailesinin karavanlarıyla ülke çapında yaptığı yolculuğu konu alıyordu.

Abigail Breslin daha 10 yaşında olmasına rağmen rolünü o kadar iyi canlandırdı ki Oscar adaylığı bile aldı

Abigail Breslin o zamandan beri Zombieland film serisi, August: Osage County ve çok izlenen korku dizisi Scream Queens'deki rolleriyle popüler bir oyuncu olarak kendini kanıtladı.

Abigail daha 3 yaşında reklamlarda oynamaya başlayarak kameralarla tanışmıştı... Ünlü oyuncunun ağabeyi Spencer da kendisi gibi bir çocuk yıldızdı

Ancak perde arkasında yıldızın zor bir hayatı oldu… Erken yaşta kazandığı şöhretin ardından yeme bozukluğu ve travma sonrası stres bozukluğu yaşadı, cinsel tacize uğradı.

ERKEN YAKALADIĞI ŞÖHRET ONA İYİ GELMEDİ

Abigail Breslin hiçbir zaman yaşadığı zorlukların nedenini filmde rol almasına bağlamamış olsa da aslında sinema dünyasına bu kadar erken girmek onun bütün hayatını altüst etmişti.

Çocuklara özel bir güzellik yarışmasına girmek isteyen rolünü canlandırırken oynadığı karakter de daha o yaştan zorlu güzellik standartlarına uymaya çalışırken Abigail de aynı sıkıntıları yaşamaya başlamıştı.

Abigail Breslin’in canlandırdığı Olive filmin bir sahnesinde babası ona dondurma yemenin "şişmanlamasına" yol açabileceğini söylerken, filmin başka bir bölümünde ise aynanın karşısında karnını içeri çekerken görülüyor.

Abigail Breslin erken yaşta şöhrete kavuştuktan sonra bunun sıkıntısını çok çekti... 13 yaşında anksiyete bozukluğu yaşamaya başlayan oyuncu 15 yaşında ise anoreksiya ve bulimia'ya yakalandı

Ünlü oyuncu filmin kendisini gerçek hayatta da özgüvensiz hissettirdiğini itiraf ediyor.

ÖZGÜVENİNİ KAYBETMİŞTİ: ÇİRKİN OLAN BEN MİYİM?

2024 yılında Christy Carlson Romano'nun sunduğu "Vulnerable" adlı podcast'te "Karnımı daha dolgun göstermek için bir şey giyiyordum" diyen ünlü oyuncu sözlerine "Güzellik yarışmasındaki diğer kızları görünce kesinlikle derin bir güvensizlik anı yaşadım ve 'Çirkin olan ben miyim?' diye düşündüm." diye devam etti.

Bu özgüvensizlik sıkıntısı tek problemi olmayacaktı… Abigail Breslin’e 13 yaşındayken anksiyete, 15 yaşında ise ölümcül hale gelebilen anoreksiya ve bulimia teşhisi konuldu.

Adı duyulmuş bir oyuncu olmasına rağmen sürekli bedeniyle ilgili güvensizlikler yaşayan Abigail bir yandan da kendini yeterince güzel bulmuyor, o pırıltılı dünyanın yanılgısına kapılıp aynalara küsüyordu

Ünlü oyuncu o zamanlar bundan utandığını ve kimselere söyleyemediğini şimdi ise artık bu hastalıkları kimliğinin bir parçası olarak gördüğünü söyleyerek “Panik atak geçirmediğim her gün bir zafer.” diyor.

"PANİK ATAK GEÇİRMEDİĞİM HER GÜN BİR ZAFER"

Ünlü oyuncu 2016'da armut biçimli vücut yapısına sahip kadınları eleştiren bir reklam yayınladığı için bir spor salonunu “beden utandırması” yapmakla suçlayarak sert bir şekilde eleştirmişti.

Spor salonları zinciri Gold's Gym'in reklamında, bir armut resminin yanında şu sözler yer alıyordu: “Bu bir kız için uygun bir vücut şekli değil.”

O dönem 20 yaşında olan genç kadın, Instagram'da spor salonunu sert bir şekilde eleştirerek, ahlaki açıdan sorumsuz davrandığını belirtti ve şunları yazdı: "Bunun gibi şeyler, 9 yaşındaki kız çocuklarının yeme bozukluğu geliştirmesinin nedenidir."

Abigail spor salonuna yönelik eleştirisinde şu anda dünyanın dört bir yanında şubeleri bulunan bu spor salonunu asla kullanmadığını ve gelecekte boykot edeceğini söylemişti.

Abigail Breslin ilerleyen yıllarda kendini içine girdiği bu buhrandan kurtarmaya çalışırken cinsel saldırıya da uğradı ve bu korkunç olay da onun kâbus gibi zamanlar geçirmesine yol açtı

Abigail Breslin ne yazık ki cinsel saldırıya ve istismara da uğramış, daha sonra travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) teşhisi almıştı. Ünlü oyuncu failin kim olduğunu açıklamadı, sadece onun eski erkek arkadaşı olduğunu söyledi.

CİNSEL SALDIRIYA UĞRADI, YAŞADIKLARINI SAKLADI

O dönemde cinsel saldırı olayını neden polise bildirmediği konusunda Instagram'da "Birçok nedenden dolayı bildirmedim. Öncelikle, tamamen şoktaydım ve her şeyi inkar ediyordum. Kendimi bir 'kurban' olarak görmek istemediğim için bunu bastırdım ve hiç yaşanmamış gibi davrandım. İkincisi, özetle, tecavüzcümle bir ilişki içindeydim ve bana inanılmayacağından korkuyordum. Ayrıca, davam sonuç vermezse bile onun yine de öğrenip bana daha da fazla zarar vereceğinden korkuyordum. Üçüncüsü, ailemin ve arkadaşlarımın öğrendikten sonra ne kadar üzüleceklerini biliyordum ve onları bu duruma sokmak istemiyordum.” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Ünlü oyuncu artık evli ve mutlu bir kadın, kariyerine de eskisi kadar yoğun olmasa da oyunculuk çalışmalarını sürdürüyor

Yaşadıklarından sonra uzun süre mücadele verdiğini söyleyen ünlü oyuncu “Hâlâ anılarım canlanıyor, hâlâ kabuslar görüyorum. En yakın arkadaşım omzuma dokunsa bile, biri bana beklenmedik bir şekilde dokunduğunda hâlâ irkiliyorum” demişti.

HAYATININ AŞKIYLA EVLENDİ, ARTIK MUTLU MESUT BİR HAYATI VAR

Abigail Breslin artık 30 yaşında ayakları yere basan, yaşadığı onca sıkıntının ardından güçlenmiş, kendine güvenli bir oyuncu ve uzun yıllar önce başlayan kariyerine devam ediyor.

Ünlü oyuncu 2023’ün hemen başında uzun yıllardır birlikte olduğu erkek arkadaşı Ira Kunyansky’yle evlendi.