10 senedir sürüyorum

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AVM çıkışı motosikletine binen oyuncu, hobileri sorulunca “Sörfte kendimi iyi buluyorum. Şu an eğitim verebilecek durumdayım. Yıllarca kürek çektim. 10 senedir de motosiklet sürüyorum” dedi.



2018 yılında meslektaşı Şahin Irmak’la nikâh masasına oturan Asena Tuğal, evlilikleriyle ilgili soruya da “14 senedir beraberiz. Evleneli 8 sene oldu. Her şey yolunda. Hiçbir sıkıntımız yok” yanıtını verdi.

Favorim ‘Daha 17’



Gündemindeki projelerle ilgili “Bir sinema projesi var, anlaştık gibi” diyen Asena Tuğal, takip ettiği diziler sorulunca “Daha 17’yi izliyorum. Güzel bir dizi, gençler çok tatlı” diye konuştu.

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