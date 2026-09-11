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10 senedir sürüyorum

Güncelleme Tarihi:

#Asena Tuğal#Şahin Irmak#Daha 17
10 senedir sürüyorum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 07:44

Asena Tuğal önceki gün Akmerkez’deydi.

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AVM çıkışı motosikletine binen oyuncu, hobileri sorulunca “Sörfte kendimi iyi buluyorum. Şu an eğitim verebilecek durumdayım. Yıllarca kürek çektim. 10 senedir de motosiklet sürüyorum” dedi.

2018 yılında meslektaşı Şahin Irmak’la nikâh masasına oturan Asena Tuğal, evlilikleriyle ilgili soruya da “14 senedir beraberiz. Evleneli 8 sene oldu. Her şey yolunda. Hiçbir sıkıntımız yok” yanıtını verdi.

10 senedir sürüyorum

Favorim ‘Daha 17

Gündemindeki projelerle ilgili “Bir sinema projesi var, anlaştık gibi” diyen Asena Tuğal, takip ettiği diziler sorulunca “Daha 17’yi izliyorum. Güzel bir dizi, gençler çok tatlı” diye konuştu.

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10 senedir sürüyorum

 

 

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#Asena Tuğal#Şahin Irmak#Daha 17

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