10 numara birincilik

İHTİYAR’IN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Nisan’ın, kardeşi Afra’nın ölümünde Dinçer’in parmağı olduğunu öğrenmesi, gecenin ikinci hesaplaşmasının fitilini ateşledi. Gözü dönen Nisan, kardeşinin hesabını sormak için Eşref’in hediye ettiği silahla Dinçer’in karşısına dikildi. Nisan’ın tetiği çekip çekmeyeceği sorusu gerilimi tırmandırırken, Eşref’in Kadir’e İhtiyar’ın Feridun Koral olduğunu açıklaması yeni bölüme dair merakı artırdı.

‘TEK’ RAKİBİ KENDİSİ

İhtiyar karakterine kimin hayat vereceği merak konusu olan Eşref Rüya, tüm izleyici kategorilerinde birinci olma geleneğini 10 reytingi aşarak taçlandırdı. Özeti ve yeni bölümüyle ilk iki sırayı parselleyen dizi, Tüm Kişiler grubunda 9,52 izlenme oranı ve 25,55 izlenme payı elde etti. AB grubunda 8,10 izlenme oranı ve 24,93 izlenme payına ulaşan yapımın, 20+ABC1 izlenme oranı 10,26, izlenme payı ise 26,82 olarak kayıtlara geçti.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle çarşamba akşamları Kanal D’de.