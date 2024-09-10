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10 Eylül 2024 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam) 10 Eylül 2024

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10 Eylül 2024 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam) 10 Eylül 2024
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 15:41

Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu yeni haftanın ikincigününde belli oldu. Gelinim Mutfakta bugün de tartışmaları ve tarifleri ile güne damgasını vurdu. Verilen tavuk tarifini en iyi yapmak için mücadele eden gelinlerden biri bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan isim oldu. Peki, 10 Eylül 2024 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Bugün çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam) 10 Eylül 2024

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Gelinim Mutfakta 10 Eylül 2024 puan durumu açıklandı. Geçtiğimiz hafta Gelinim Mutfakta elenen isim Eliz olmuştu. Bu hafta yeni gelin Zehra ve kayınvalidesi Nermin yarışmaya katıldı. Yeni yarışmacıların ardından Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu 10 Eylül 2024

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Haftanın ikinci gününde Gelinim Mutfakta günün birincisi Aslı Hünel sunumuyla açıklandı. Tarifi en lezzetli yaparak çeyrek altını kazanan isim  Yasemin oldu.

10 Eylül 2024 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam) 10 Eylül 2024

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 9 EYLÜL 2024

YASEMİN- 18 puan

RABİA- 14 puan

AYSUN- 9 puan

ZEHRA- 14 puan

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