10 Eylül 2024 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam) 10 Eylül 2024

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Gelinim Mutfakta 10 Eylül 2024 puan durumu açıklandı. Geçtiğimiz hafta Gelinim Mutfakta elenen isim Eliz olmuştu. Bu hafta yeni gelin Zehra ve kayınvalidesi Nermin yarışmaya katıldı. Yeni yarışmacıların ardından Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu 10 Eylül 2024

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Haftanın ikinci gününde Gelinim Mutfakta günün birincisi Aslı Hünel sunumuyla açıklandı. Tarifi en lezzetli yaparak çeyrek altını kazanan isim Yasemin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 9 EYLÜL 2024

YASEMİN- 18 puan

RABİA- 14 puan

AYSUN- 9 puan

ZEHRA- 14 puan