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1 Mayıs Bir Sevdadır bu akşam var mı, yok mu? Bir Sevdadır yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

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#Bir Sevdadır#Bir Sevdadır Yeni Bölümü#Bir Sevdadır Neden Yok
1 Mayıs Bir Sevdadır bu akşam var mı, yok mu Bir Sevdadır yeni bölümü ne zaman yayınlanacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 12:53

Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu, Sude Zülal Güler, Ekin Mert Daymaz’ın paylaştığı Bir Sevdadır dizisi çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Günay Günaydın’ın oturduğu filmin senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kaleme alıyor. Peki, 1 Mayıs Bir Sevadır neden yok? Bir Sevdadır yeni bölümü ne zaman yayınlanacak, bu akşam var mı?

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Bir Sevdadır yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu, Sude Zülal Güler, Ekin Mert Daymaz’ın paylaştığı Bir Sevdadır dizisi çarşamba akşamları ekranlara geliyor. Bu akşam TRT’nin 60. yıl galası olması sebebiyle yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor.

1 MAYIS BİR SEVDADIR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

TRT 1’in 1 Mayıs Çarşamba akşamı yayın akışı listesinde Bir Sevdadır dizisinin yeni bölümü gözükmüyor. Bu akşam saat 20.00’de TRT’nin 60. yıl galası etkinlikleri düzenlenecek. Bir Sevdadır’ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor.

TRT, 60’ıncı yıl etkinlikleri kapsamında 1 - 2 Mayıs tarihlerinde, tüm halkın davetli olduğu etkinlikleri, Ankara ATO Congressium’da hayata geçirecek. 1 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00’te “Tozkoparan İskender”, 15.00’te “Mehmed: Fetihler Sultanı”, 16.00’da “Gönül Dağı”, 2 Mayıs Perşembe günü saat 16.30’da “Kod Adı Kırlangıç” dizilerinin oyuncularının imza günlerinde, sevilen TRT dizilerinin kahramanları sevenleri ile buluşacak.

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