×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

'0000 Kilometre'nin galasına ünlü akını

Güncelleme Tarihi:

#0000 Kilometre#Gala#Beyza Alkoç
0000 Kilometrenin galasına ünlü akını
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 08:36

“0000 Kilometre” bugün vizyonda seyircisi ile buluşacak. Filmin galasına katılan oyuncular, bir aşk hikayesi anlattıklarını söyledi.

Haberin Devamı

Beyza Alkoç’un kitabından aynı adla sinemaya uyarlanan “0000 Kilometre” filminin galası önceki akşam Zorlu PSM’de gerçekleştirildi. Deniz Enyüksek’in yönettiği filmde Derya Pınar Ak, Ahmet Haktan Zavlak, Gülin İyigün, Ogün Kaptanoğlu, Cavit Çetin Güner, Can Kızıltuğ, Oya İloğulları, Laçin Ergül ve Anıl Özgür rol alıyor.

0000 Kilometrenin galasına ünlü akını


Enyüksek, serinin ikinci filmi olduğunun altını çizerek, “Kitaptaki o çok güzel dünyanın devamını yapmaya çalıştık” dedi. Derya Pınar Ak ise “Filmimiz, mesafelerin bittiği bir hikayeyi anlatıyor. Dolayısıyla artık yan yana olmanın gerginliğini görüyoruz” açıklamasını yaptı. Ahmet Haktan Zavlak da serinin son filmi olduğunu söyledi: “Çok emek, çok değer vererek çalıştık. Bir aşk hikayesi anlattık.”

Haberin Devamı

0000 Kilometrenin galasına ünlü akını

Kitabı kaleme alan Beyza Alkoç, “Umarım okurlarım, kitapta buldukları güzel aşkı, film uyarlamamızda da bulur” dedi.

0000 Kilometrenin galasına ünlü akını

Filmin yapımcısı Ömer Faruk Sorak, “Güzel bir gençlik, aşk filmi yaptık. Seyircide de karşılığını bulacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

0000 Kilometrenin galasına ünlü akını

Psikolojimiz bozuk

Nevra Serezli, ülkedeki kötü haberler yüzünden psikolojimizin bozulduğunu belirtti: “Hepimizin motivasyonu düşük. İnsan sabah güzelliklere uyanmak istiyor. Gençlerin de psikolojisi bozuk. ‘Sanat iyileştirir’ diye slogan var. Konsere ve tiyatroya gidelim.”

0000 Kilometrenin galasına ünlü akını

Haberin Devamı

Gülin İyigün, Tanju Babacan imzalı kıyafeti ve Sandra Talvi tasarımı elmas takılarıyla dikkat çekti.

0000 Kilometrenin galasına ünlü akını

İyigün, “Günlük hayatta sade ve klasik bir kadınım ama davetlerde ünlü modacıların özgün tasarımlarını tercih ediyorum. Şıklık benim için her şeyden önce rahatlık demek” dedi.

0000 Kilometrenin galasına ünlü akını

Ali Taran - Beyza Karaoğlan

Haberle ilgili daha fazlası:
#0000 Kilometre#Gala#Beyza Alkoç

BAKMADAN GEÇME!