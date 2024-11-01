'0000 Kilometre'nin galasına ünlü akını

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Beyza Alkoç’un kitabından aynı adla sinemaya uyarlanan “0000 Kilometre” filminin galası önceki akşam Zorlu PSM’de gerçekleştirildi. Deniz Enyüksek’in yönettiği filmde Derya Pınar Ak, Ahmet Haktan Zavlak, Gülin İyigün, Ogün Kaptanoğlu, Cavit Çetin Güner, Can Kızıltuğ, Oya İloğulları, Laçin Ergül ve Anıl Özgür rol alıyor.
Psikolojimiz bozuk
Nevra Serezli, ülkedeki kötü haberler yüzünden psikolojimizin bozulduğunu belirtti: “Hepimizin motivasyonu düşük. İnsan sabah güzelliklere uyanmak istiyor. Gençlerin de psikolojisi bozuk. ‘Sanat iyileştirir’ diye slogan var. Konsere ve tiyatroya gidelim.”
Gülin İyigün, Tanju Babacan imzalı kıyafeti ve Sandra Talvi tasarımı elmas takılarıyla dikkat çekti.
İyigün, “Günlük hayatta sade ve klasik bir kadınım ama davetlerde ünlü modacıların özgün tasarımlarını tercih ediyorum. Şıklık benim için her şeyden önce rahatlık demek” dedi.