'0000 Kilometre'nin galasına ünlü akını

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Beyza Alkoç’un kitabından aynı adla sinemaya uyarlanan “0000 Kilometre” filminin galası önceki akşam Zorlu PSM’de gerçekleştirildi. Deniz Enyüksek’in yönettiği filmde Derya Pınar Ak, Ahmet Haktan Zavlak, Gülin İyigün, Ogün Kaptanoğlu, Cavit Çetin Güner, Can Kızıltuğ, Oya İloğulları, Laçin Ergül ve Anıl Özgür rol alıyor.

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Enyüksek, serinin ikinci filmi olduğunun altını çizerek, “Kitaptaki o çok güzel dünyanın devamını yapmaya çalıştık” dedi. Derya Pınar Ak ise “Filmimiz, mesafelerin bittiği bir hikayeyi anlatıyor. Dolayısıyla artık yan yana olmanın gerginliğini görüyoruz” açıklamasını yaptı. Ahmet Haktan Zavlak da serinin son filmi olduğunu söyledi: “Çok emek, çok değer vererek çalıştık. Bir aşk hikayesi anlattık.”

Kitabı kaleme alan Beyza Alkoç , “Umarım okurlarım, kitapta buldukları güzel aşkı, film uyarlamamızda da bulur” dedi.

Filmin yapımcısı Ömer Faruk Sorak, “Güzel bir gençlik, aşk filmi yaptık. Seyircide de karşılığını bulacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Psikolojimiz bozuk

Nevra Serezli, ülkedeki kötü haberler yüzünden psikolojimizin bozulduğunu belirtti: “Hepimizin motivasyonu düşük. İnsan sabah güzelliklere uyanmak istiyor. Gençlerin de psikolojisi bozuk. ‘Sanat iyileştirir’ diye slogan var. Konsere ve tiyatroya gidelim.”

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Gülin İyigün, Tanju Babacan imzalı kıyafeti ve Sandra Talvi tasarımı elmas takılarıyla dikkat çekti.

İyigün, “Günlük hayatta sade ve klasik bir kadınım ama davetlerde ünlü modacıların özgün tasarımlarını tercih ediyorum. Şıklık benim için her şeyden önce rahatlık demek” dedi.

Ali Taran - Beyza Karaoğlan