'Yalan' izleyici ile buluştu... Sosyal medya bu anne-kızı konuştu

Haberin Devamı

Dizinin ilk bölümünde;

Masum olduğu halde kocasını öldürmekten hüküm giyen Melike, yirmi yıl sonra özgürlüğüne kavuştu.

Melike'nin tahliye olmasıyla birlikte yokluğunda kurulan 20 yıllık düzen de alt üst oldu.

Cengiz ile Hülya, Melike'nin yokluğunu fırsat bilerek kızını zengin bir aileye satmıştı…

Vakitsiz gelen tahliye, onları köşeye sıkıştırırken; karı-kocanın akıllarına yeni bir plan geldi: Melike'ye Hazal'ın kızı olduğunu söylemek…

Teyzesine 'anne' demesi için zorlanan Hazal, olanlara daha fazla dayanamadı.

Haberin Devamı

Yaşadığı şokla sevgilisi Volkan'ın yanına koşan Hazal, evlilik kararı beklerken aldatıldığını öğrendi.

Cengiz ve Hülya elleri mahkum, Hazal'a bütün hikayeyi anlattılar. Cengiz, Hazal'a Melike'nin kızını modacı Berrin Aksoy ve eşi Haluk Aksoy'a evlatlık verdiğini itiraf etti. Bebeğin adının da Duru olarak değiştirildiğini söyledi.

Kuzeninin lüks bir hayat yaşadığını öğrenen Hazal, Duru'nun gerçekleri öğrenmesi gerektiğine karar verdi.

Tehlikenin farkında olan Cengiz, Berrin ile görüşmek için ofisine gitti. Berrin ise Cengiz'i dinlemeden onu yaka paça dışarı attırdı.

Öfkesine yenilen Berrin, ofisini savaş alanına çevirdi.

Yemek masasında içini döken Haluk, kızı Duru'ya Berrin'in son zamanlardaki davranışlarından duyduğu rahatsızlığı anlattı.

Duru, annesine destek olmaları gerektiğini söylerken Berrin'in telefonuna gelen mesaj her şeyi biraz daha zorlaştırdı.

Kendini kapana kısılmış gibi hisseden Berrin'in endişesi büyüktü: Haluk gerçekleri öğrenirse her şey biter!

Haberin Devamı

Hayata tutunabilmek için para kazanması gerektiğini bilen Melike, Cengiz ve Hazal ile birlikte Aksoylar'ın evine gitti.

Berrin ile ön görüşme yapacağını söyleyen Cengiz, ünlü modacıdan susmayı karşılığında 1 milyon TL ve düzenli maaş istedi.

Berrin'in yanından ayrılan Cengiz, sabıkalı birini işe almak istemedekilerini söyleyerek Melike'yi oradan uzaklaştırdı.

Beklediği görüşmeyi yapamayan Melike, kızı ile birlikte ölen kocası Kenan'ın mezarına gitti.

Mezarlıkta eski kayınvalidesi ve Kadir ile karşılaşan Melike, geri döndü.

Melike, eve döndüğünde Hülya, Cengiz ve Hazal'ın kavga seslerini duydu.

Haberin Devamı

Cengiz'in Hazal'a vurmak üzere olduğunu gören Melike, eniştesine engel oldu.

Babasından istediği parayı alamayacağını fark eden Hazal'ın tek bir çaresi vardı: Berrin!

Melike'nin evde olmayışını fırsat bilen Hülya ve Cengiz, genç kadının eşyalarını karıştırdılar. Karı koca, Melike'ni hukuk fakültesi öğrencisi olduğunu öğrenince büyük şok yaşadılar.

Sabah ilk iş Berrin'in ofisine giden Hazal, ona Duru'nun sahip olduğu her şeyi istediğini söyledi.

Berrin ve Hazal arasında tansiyon giderek yükseldi.

Haberin Devamı

Dizinin final sahnesinde;

Berrin'in Hazal'ı sıkıştırdığını ve onu tehdit ettiğini gören Melike, ünlü modacıya müdahale etti.

O anlara şahit olan biri daha vardı: Duru...

Anne-kız olduklarını bilmeyen Duru ve Melike 20 yıl sonra ilk kez karşı karşıya geldi.