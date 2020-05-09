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Tchibo Dünyası
Haber Giriş: 09.05.2020 - 15:50,Son Güncelleme:

Survivor'da son elenen yarışmacı Aşkım Burçe Tunay kimdir, kaç yaşında?

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Survivor'da son elenen yarışmacı Aşkım Burçe Tunay kimdir, kaç yaşında?
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Survivor 2020 yarışmasına sonradan dahil olan isimlerden biri olan Aşkım Burçe Tunay geçtiğimiz elemede Survivor'a veda etmiş ve katıldığı Survivor canlı yayınlarında yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Peki Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir, kaç yaşında?

Aşkım Burçe Tunay, 2000 doğumlu. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

Survivor 2020 Ünlüler takımına katılan Aşkım Burçe Tunay kendini şu şekilde tanımlıyor;

12.05.2000'de İstanbul'da doğdum. 2006 yılına kadar İstanbul'da yaşadım. 2006 yılında ailecek Kayseri'ye taşındık. 2007 yılında cimnastik yapmaya başladım. 2010 yılında İstanbul'a geri döndük. 2010'dan beri İstanbul'da yaşıyorum. 2013 yılında milli takım sporcusu oldum.

İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

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