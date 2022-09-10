Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri

Tarkan yüzbinlerce İzmirliyi coşturdu

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Tarkan#Konser
Tarkan yüzbinlerce İzmirliyi coşturdu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2022 01:46

İzmir’in kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamalarında Gündoğdu Meydanı’nda sahne alan Megastar Tarkan, yüzbinlerce İzmirliyi coşturdu.

Haberin Devamı

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşu çerçevesinde kentte gün boyunca birçok etkinlik yapıldı. Günün sonunda ise Megastar Tarkan, konser vermek üzere Gündoğdu Meydanı’nda kurulan sahneye geldi. Saatler 22.00’ı gösterdiğinden sahneye çıkan Megastar Tarkan ile beraber coşku zirveye taşındı. Alsancak Limanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar alanı dolduran yüzbinlerce İzmirli, Megastar Tarkan’ın şarkılarıyla büyük bir coşku yaşadı. Konseri esnasında konuşan Tarkan, “İzmir’in kurtuluşunun 100. Yılı kutlu olsun. Burada olmak benim için büyük onur, büyük bir şeref. Çok teşekkür ederim” dedi.

Tarkan yüzbinlerce İzmirliyi coşturdu

Öte yandan, Tarkan konserde İzmir Marşı okurken, bir kişi sahneye atladı. Bu esnada İzmir Marşı yarıda kalırken, güvenlik görevlilerin müdahale ettiği kişi Tarkan’a ulaşamadan sahneden indirildi. Güvenlik görevlilerine seslenen Tarkan, “Arkadaşa nazik davranın, sevgi gösterisinden olmuştur” dedi. Olayın ardından Tarkan, “İzmir Marşı’nı söylemeden İzmir’den gitmem” diyerek İzmir Marşı’nı yeniden seslendirdi.

Haberin Devamı

Tarkan yüzbinlerce İzmirliyi coşturdu

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Tarkan#Konser

BAKMADAN GEÇME!

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles
HAPI NASIL YUTALIM | Ne yöne yatarsam ilaç hızlı etki eder

HAPI NASIL YUTALIM? | Ne yöne yatarsam ilaç hızlı etki eder?

#Sağlık
İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı Galadaki tükürük krizinin perde arkasında ne var

İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı! Galadaki 'tükürük' krizinin perde arkasında ne var?

#Don't Worry Darling

BAKMADAN GEÇME!

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles
HAPI NASIL YUTALIM | Ne yöne yatarsam ilaç hızlı etki eder

HAPI NASIL YUTALIM? | Ne yöne yatarsam ilaç hızlı etki eder?

#Sağlık
İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı Galadaki tükürük krizinin perde arkasında ne var

İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı! Galadaki 'tükürük' krizinin perde arkasında ne var?

#Don't Worry Darling