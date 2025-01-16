Tam gaz yeni aşk

Haberin Devamı

Magazin sitesi TMZ’nin haberine göre iki isim New York’ta romantik bir yemekte görüntülendi. Restorandaki saatler süren buluşma, Hamilton ile Vergara arasında aşk dedikodularını ateşledi. 52 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu, kısa bir süre önce ünlü aktör Joe Manganiello’dan ayrıldığını duyurmuştu. Yedi kez Formula 1 şampiyonu olan 40 yaşındaki Hamilton ise uzun yıllar boyunca ünlü şarkıcı Nicole Scherzinger ile ilişki yaşamıştı. Çift, inişli çıkışlı bir ilişkinin ardından 2015 yılında yollarını ayırmıştı.