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Tam gaz yeni aşk

Güncelleme Tarihi:

#Magazin#Lewis Hamilton#Sofia Vergara
Tam gaz yeni aşk
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 07:00

Formula 1’in şampiyon pilotu Lewis Hamilton ile Hollywood yıldızı Sofia Vergara yeni bir aşka yelken açıyor.

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Magazin sitesi TMZ’nin haberine göre iki isim New York’ta romantik bir yemekte görüntülendi. Restorandaki saatler süren buluşma, Hamilton ile Vergara arasında aşk dedikodularını ateşledi. 52 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu, kısa bir süre önce ünlü aktör Joe Manganiello’dan ayrıldığını duyurmuştu. Yedi kez Formula 1 şampiyonu olan 40 yaşındaki Hamilton ise uzun yıllar boyunca ünlü şarkıcı Nicole Scherzinger ile ilişki yaşamıştı. Çift, inişli çıkışlı bir ilişkinin ardından 2015 yılında yollarını ayırmıştı.

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#Magazin#Lewis Hamilton#Sofia Vergara

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