Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da ödül için kıran kırana bir mücadele vardı. Nefesleri kesen heyecan dolu oyun sonunda kazanan belli oldu ve avantajı kazandı. 20 Nisan 2020 tarihli Survivor'un yeni bölümünde ödül oyunu nefes kesen mücadelelere sahne oluyor. Kazanan takım malikanede bir gece geçirecek. İşte, Survivor'da bu gece yaşananlar...

Ödül oyununda seçimi yapacak takımı belirlemek için ikişer erkek ve kadın yarışmacı, parkura çıktı. Takım halinde bayrak yarışı şeklinde oynanan avantaj oyununu kazanan takım, ödül oyununda yarışmak istedikleri rakibini seçme fırsatını yakaladı. Ödül oyununu kazanan Ünlüler Takımı oldu. Oyun sonunda Ünlülerin skoru 10 olurken, Gönüllüler ise 8'de kaldı.

ELEME ADAYLARI

Survivor'da kritik bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor 2020'nin 51. bölümde Ünlüler ve Gönüllüler arasında haftanın 2. dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Kaybeden takımın akşam ada konseyinde bir eleme adayı çıkaracaktı. Bu yüzden iki takım da oyunu kazanmak için son ana kadar mücadeleyi sürdürdü. Oyunun sonunda kazanan Gönüllüler takımı oldu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ada konseyinde yapılan oylama sonucu 2. eleme adayı Ezgi Hocaoğlu oldu.

İLK ELEME ADAYI

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı konseyde eleme adayını belirlemek için toplandı. Survivor gönüllüler takımı konseyde adadan gitmesini istedikleri kişinin ismini yazarak oylama yaptı.

Yapılan oylamada Barış ve Gizem'in ismi en fazla yazılan yarışmacılardan oldu. Son oyun Barış'a çıkmasıyla, Survivor haftanın ilk eleme adayı Barış oldu.