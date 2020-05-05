Survivor Mert Öcal'dan koronavirüs açıklaması: Çok isterdim şu an memlekette olmayı...

Survivor Mert Öcal'ın açıklamaları:

Ramazan ayı başladı. Ramazan ayına girdik. Muhtemelen bugün ikinci ya da üçüncü günü olabilir. Mesela bende şöyle bir huzur yarattı. Düşündük, demin de konuştuk mesela. Memlekette, eskiden ramazanlarda kopukluk vardı. Sosyal medya, herkesin işe gidip gelmesi... Eski iftar ve sahur, o tat ve duygu yoktu. Muhtemelen virüsten dolayı, herkes evinde olduğu için eski ramazan tadı geldi diye düşünüyorum. Çok isterdim şu an memlekette olmayı. İftar ve sahur sofrasıdna olmayı.

Yarışmacılar arasında diyaloglar:

Survivor Mert: Şimdi memlekette ne kadar huzurlu geçiyordur bu iftar, ramazan.

Survivor Elif: Sakin sakin değil mi?

Survivor Aşkım: Bir tek pide kuyruğu için çıkıyor olabilirler.

Survivor MErt: Herkes evde ya. Ne güzel iftarlar, sahurlar oluyordur. Özledim pide kuyruğunu, her şeyi özledim.

Survivor Elif: Kokusu geldi şu an buraya pidenin.

Survivor Mert: Tereyağ, keçi peyniri, hurma zeytin

Survivor Ersin: Bence güzel oldu, size söyleyeyim. Aİleler bence birleşt. Herkes iç içe oldu.

Survivor Elif: Ramazanın belki, eski zamanlarda yaşanan duygu durumu yaşanıyordur.

Survivor Mert: O kaybolmuştu. YIllardır o eski tat, o eski güzellik yoktu. Şimdi millet evdeyken, yine geri gelmiştir manevi duygular.

Survivor Ersin: Yemin ediyorum ben hissediyorum, gerçekten öyle olmuştur.

Survivor bu hafta neler yaşandı?

Survivor’da Salı akşamı kritik bir eleme konseyi yapıldı. Ondan önce Survivor 2020’de Ünlülerin ilk eleme adayı Yunus Emre, Gönüllülerin ise Gizem olmuştu. Takımlar için yapılan halk oylaması sonucunda SMS sıralamasında ilk iki sırada yer alan yarışmacılar açıklandı. Ünlülerde bu isimler Aycan ve Mert, Gönüllülerde Cemal Can ve Barış oldu.

Ünlülerden takımından Aycan, Ersin’i ve Mert Sercan’ı aday olarak gösterdi.

Gönüllüler takımından Cemal Can, Yasin'i ve Barış ise Ardahan'ı aday olarak gösterdi.