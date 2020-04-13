Survivor Evrim kimdir, nereli? Evrim Keklik kaç yaşında?

Evrim Keklik’in hangi takımda oynadığı ve nereli olduğu merak ediliyor. Survivor 2020 yarışmasında Gönüllüler Takımı yarışmacıları arasında yer alan Keklik, başarılı yarışları ve renkli karakteri ile dikkat çekiyor. Özellikle birebir verdiği röportajdaki söylemleri ile konuşulan Evrim Keklik profesyonel anlamda voleybol geçmişine sahip.

SURVİVOR EVRİM KİMDİR?

29 yaşında olan Evrim Keklik, İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İlkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başlayan ve 10 yıl boyunca devam eden Keklik kendisini şu şekilde anlattı:

Fenerbahçe Spor Kulübü sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti. Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim. Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyi ne başladım 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum.