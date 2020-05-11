Survivor 2020 eleme adayı kim oldu? 10 Mayıs Survivor son bölümde dün kim kazandı?

Survivor’da eleme adaylarının kimler olduğu araştırılıyor. Yarışmada 10 Mayıs’ta yine heyecanlı yarışlar gerçekleşti. Survivor’da dün oynanan dokunulmazlık oyunun ardından konsey yapıldı ve ikinci eleme adayı belli oldu. Peki Survivor’da kim elendi? Elenen isim salı günü yeni adayların potaya girmesinin ardından açıklanacak ve bir kişi yarışmaya veda edecek. İşte açıklanan eleme adayları…

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor'da 2. dokunulmazlık oyunu öncesi, avantajı kazanmak için Ünlüler ve Gönüllüler kıyasıya mücadele etti. Zorlu mücadele sonrası, Survivor'da dokunulmazlık oyununda seçimi yapma avantajını kazanan takım Gönüllüler oldu.

Dün oynanan ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ve eleme adayı çıkaran Gönüllüler takımı, bu oyunda kıyasıya mücadele etti.

Oyunun sonunda Gönüllüler, 10-4 skorla dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor’da dün akşam yapılan konseyin ardından Mert ikinci eleme adayı olarak belirlendi. Birinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler Takımı Berkan’ı potaya sokmuştu. Salı akşamı yarışmaya veda eden isim belli olacak.