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Züleyha Ortak: Tek öğün besleniyorum

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#Züleyha Ortak#Züleyha Ortak Kimdir#Melike Öcalan
Züleyha Ortak: Tek öğün besleniyorum
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 10:15

Züleyha Ortak önceki gün yürüyüş yaparken görüntülendi.

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Formunu korumak için düzenli olarak spor yaptığını söyleyen şarkıcı, “Yıllardır aynı kilodayım. Sürekli spor yaptığım için kilomu sabitledim. 55-56.5 arası gidip geliyorum” dedi.

Günde tek öğün yemek yediğini dile getiren Ortak, “Çok yemek yemem. 20 sene önce abur cubur yerdim. Şimdi yapmıyorum. Mümkünse tek öğün besleniyorum. Arada küçük atıştırmalıklarla devam ediyorum” diye konuştu.

Züleyha Ortak: Tek öğün besleniyorum

Ortak, sorular üzerine gündemindeki projelerden de bahsetti: “Melike Öcalan’ın programının yapımcısıyım. Aynı zamanda ‘Züleyha ile Sınırsız Ezgiler’ programım devam ediyor. Gayet güzel ve keyifle çalışıyorum.”

 

 

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#Züleyha Ortak#Züleyha Ortak Kimdir#Melike Öcalan

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