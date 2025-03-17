Züleyha Ortak: Tek öğün besleniyorum

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Formunu korumak için düzenli olarak spor yaptığını söyleyen şarkıcı, “Yıllardır aynı kilodayım. Sürekli spor yaptığım için kilomu sabitledim. 55-56.5 arası gidip geliyorum” dedi.

Günde tek öğün yemek yediğini dile getiren Ortak, “Çok yemek yemem. 20 sene önce abur cubur yerdim. Şimdi yapmıyorum. Mümkünse tek öğün besleniyorum. Arada küçük atıştırmalıklarla devam ediyorum” diye konuştu.

Ortak, sorular üzerine gündemindeki projelerden de bahsetti: “Melike Öcalan’ın programının yapımcısıyım. Aynı zamanda ‘Züleyha ile Sınırsız Ezgiler’ programım devam ediyor. Gayet güzel ve keyifle çalışıyorum.”