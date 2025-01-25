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Zuhal Topal Fransa’ya kayağa gitti, yangın önlemlerini kontrol etti

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#Zuhal Topal#Korhan Saygıner#Kartalkaya
Zuhal Topal Fransa’ya kayağa gitti, yangın önlemlerini kontrol etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 07:45

ZUHAL Topal, 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangınında kızının arkadaşı ve ailesinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Topal, üzüntüsünü sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dile getirdi. Yaşananlar sonrası sunucu, eşi Korhan Saygıner ile Fransa’daki bir kayak oteline tatile gitti.

Zuhal Topal Fransa’ya kayağa gitti, yangın önlemlerini kontrol etti

Korhan Saygıner, “Şu an Fransa’da kaldığım kayak otelinden odamdan çıktığım gibi gelişigüzel çektiğim bir videoyu sizinle paylaşıyorum. Yangın tüpünden yangın şemasına, kaçış kapılarından geniş yangın merdivenlerine, siren düğmelerinden yangın hortumuna kadar her şey olması gerektiği gibi, var oğlu var” diyerek takipçilerine oteli gezdirdi.

Zuhal Topal da bu göndiyi kendi hesabından paylaştı. Çiftin kayak oteli paylaşımı ise kısa sürede tepki çekti.

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Zuhal Topal Fransa’ya kayağa gitti, yangın önlemlerini kontrol etti

Zuhal Topal ve eşi Korhan Saygıner, Fransa’daki otelin yangın önlemlerini gösterdi.

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#Zuhal Topal#Korhan Saygıner#Kartalkaya

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