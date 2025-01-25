Zuhal Topal Fransa’ya kayağa gitti, yangın önlemlerini kontrol etti

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Topal, üzüntüsünü sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dile getirdi. Yaşananlar sonrası sunucu, eşi Korhan Saygıner ile Fransa’daki bir kayak oteline tatile gitti.

Korhan Saygıner, “Şu an Fransa’da kaldığım kayak otelinden odamdan çıktığım gibi gelişigüzel çektiğim bir videoyu sizinle paylaşıyorum. Yangın tüpünden yangın şemasına, kaçış kapılarından geniş yangın merdivenlerine, siren düğmelerinden yangın hortumuna kadar her şey olması gerektiği gibi, var oğlu var” diyerek takipçilerine oteli gezdirdi.

Zuhal Topal da bu göndiyi kendi hesabından paylaştı. Çiftin kayak oteli paylaşımı ise kısa sürede tepki çekti.

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