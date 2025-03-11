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Zorbalık okulda değil ailede başlar

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#Bağlantı Hatası#Ali Kobanbay#Belçim Bilgin
Zorbalık okulda değil ailede başlar
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 11:16

Akran zorbalığını konu alan “Bağlantı Hatası” filminden ikinci fragman yayınlandı.

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Senaryosunu Ali Kobanbay’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu, Böcek Films ve Atölye Production ortak yapımı film, 28 Mart Cuma günü “Zorbalık okulda değil, ailede başlar” sloganıyla vizyona girecek.

Zorbalık okulda değil ailede başlar

Onur Tuna, Belçim Bilgin, Timur Acar, Asena Keskinci ve Fatih Berk Şahin’in rol aldığı “Bağlantı Hatası”, lise çağındaki gençlerin büyüme sancılarını ve maruz kaldıkları zorbalıkları ele alıyor. Yapım, ailelerin çocuklarını yetiştirirken onlara gerçekten iyi birer rol model olup olmadıklarını sorguluyor.

Zorbalık okulda değil ailede başlar

 

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#Bağlantı Hatası#Ali Kobanbay#Belçim Bilgin

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