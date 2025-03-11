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Senaryosunu Ali Kobanbay’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu, Böcek Films ve Atölye Production ortak yapımı film, 28 Mart Cuma günü “Zorbalık okulda değil, ailede başlar” sloganıyla vizyona girecek.

Onur Tuna, Belçim Bilgin, Timur Acar, Asena Keskinci ve Fatih Berk Şahin’in rol aldığı “Bağlantı Hatası”, lise çağındaki gençlerin büyüme sancılarını ve maruz kaldıkları zorbalıkları ele alıyor. Yapım, ailelerin çocuklarını yetiştirirken onlara gerçekten iyi birer rol model olup olmadıklarını sorguluyor.