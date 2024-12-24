Zirvede YalÄ±n var

Haberin DevamÄ±

Pek Ã§ok farklÄ± ÅŸehirde sahne alan bu sanatÃ§Ä±lar, TÃ¼rkiye genelinde bÃ¼yÃ¼k bir ilgi ile takip edildi ve binlerce mÃ¼ziksevere unutulmaz anlar yaÅŸattÄ±.



Bu yÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±khava ve stat konserleriyle dikkat Ã§eken TÃ¼rk pop mÃ¼ziÄŸin baÅŸarÄ±lÄ± erkek yorumcularÄ±ndan YalÄ±n zirvede yer almayÄ± baÅŸardÄ±.



YalÄ±nâ€™Ä± sÄ±rasÄ±yla GÃ¶khan TÃ¼rkmen, Anadoluâ€™yu karÄ±ÅŸ karÄ±ÅŸ turne ile dolaÅŸan rap mÃ¼ziÄŸin baÅŸarÄ±lÄ± ismi Sagopa Kajmer, Cem Adrian, ikinci solo albÃ¼mÃ¼ â€˜AKKORâ€™u yayÄ±nlayan Melike Åžahin, Emir Can Ä°ÄŸrek, Semicenk, bu yÄ±l yÄ±llar sonra yeni albÃ¼mÃ¼yle hayranlarÄ±nÄ± sevindiren listedeki tek rock grubu Duman, Mert Demir ve DedublÃ¼man takip ediyor.

Â