×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2024 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
TV REHBERÄ° EKRANDA MUCÄ°ZE LEZZETLER SAÄžLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Zirvede YalÄ±n var

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#YalÄ±n#Gökhan Türkmen#Sagopa Kajmer
Zirvede YalÄ±n var
OluÅŸturulma Tarihi: AralÄ±k 24, 2024 10:34

Bubilet tarafÄ±ndan paylaÅŸÄ±lan verilere gÃ¶re 2024 yÄ±lÄ±nda en Ã§ok konser bileti satan 10 sanatÃ§Ä± belli oldu. 2024 yÄ±lÄ±nda zirvede YalÄ±n yer alÄ±rken onu GÃ¶khan TÃ¼rkmen ve Sagopa Kajmer takip etti.

Haberin DevamÄ±

Pek Ã§ok farklÄ± ÅŸehirde sahne alan bu sanatÃ§Ä±lar, TÃ¼rkiye genelinde bÃ¼yÃ¼k bir ilgi ile takip edildi ve binlerce mÃ¼ziksevere unutulmaz anlar yaÅŸattÄ±.

Bu yÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±khava ve stat konserleriyle dikkat Ã§eken TÃ¼rk pop mÃ¼ziÄŸin baÅŸarÄ±lÄ± erkek yorumcularÄ±ndan YalÄ±n zirvede yer almayÄ± baÅŸardÄ±.

YalÄ±nâ€™Ä± sÄ±rasÄ±yla GÃ¶khan TÃ¼rkmen, Anadoluâ€™yu karÄ±ÅŸ karÄ±ÅŸ turne ile dolaÅŸan rap mÃ¼ziÄŸin baÅŸarÄ±lÄ± ismi Sagopa Kajmer, Cem Adrian, ikinci solo albÃ¼mÃ¼ â€˜AKKORâ€™u yayÄ±nlayan Melike Åžahin, Emir Can Ä°ÄŸrek, Semicenk, bu yÄ±l yÄ±llar sonra yeni albÃ¼mÃ¼yle hayranlarÄ±nÄ± sevindiren listedeki tek rock grubu Duman, Mert Demir ve DedublÃ¼man takip ediyor.

Â

Zirvede YalÄ±n var

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#YalÄ±n#Gökhan Türkmen#Sagopa Kajmer

BAKMADAN GEÇME!