Zeytinli Rock Festivali, bu yıl İstanbul'da

Zeytinli Rock Festivali, 11’inci yılında müzikseverleri İstanbul’da bir araya getirecek.

21-22-23-24 Ağustos tarihlerinde Milyon Beach’te gerçekleştirilecek Zeytinli Rock Festivali’nde 2 ayrı sahnede Duman, Athena, Manga, Emre Aydın, Hande Yener, Selda Bağcan, Gazapizm, Gökhan Türkmen, Feridun Düzağaç, Sena Şener, Dedublüman’ın da aralarında olduğu 40 sanatçı konser verecek.

Zeytinli Rock Festivali’nde katılımcılar müziğin yanı sıra deniz, kum ve güneşin de tadını çıkaracak. Kamp imkanının da sunulduğu festivalde çeşitli workshoplar ve aktiviteler de yer alacak.