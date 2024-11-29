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Zeynep Casalini: Beni ayakta tutan müzik

Güncelleme Tarihi:

#Zeynep Casalini#Bodrum#İstanbul
Zeynep Casalini: Beni ayakta tutan müzik
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 07:42

ŞARKICI Zeynep Casalini, “Bodrum’a yerleşti, müziği bıraktı” haberlerine yanıt verdi.

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Nişantaşı City’s’de görüntülenen şarkıcı, “Hiçbir zaman müziği bırakmadım. Yıllardır bırakmadığımı söylüyorum. Hayatımda müzik olmasa depresyondan ölürüm. Beni ayakta müzik tutuyor. Bırakma niyetim yok, dört elle sarılıyorum” dedi.

Casalini, “Sanat camiasında İstanbul’dan Bodrum’a taşınan ilk isimlerdensiniz. Şimdi ise kalabalık nedeniyle oradan gitmek isteyenler oluyor. Siz de geri dönmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna “Küçük ölçekli hayat seviyorum. Eğer yapamıyorsam evren kabullenmeyi öğretiyor. Orası küçük İstanbul oldu. Herkes yerinde olsun. Kızım orada okuyor. Liseyi bitirene kadar orada kalma niyetindeyim ama yarın ne olacağını bilmiyoruz” yanıtını verdi.

 

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#Zeynep Casalini#Bodrum#İstanbul

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