Zeynep Bastık: Serkay’la evde görüşüyoruz

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 14:52

Zeynep Bastık önceki akşam Karaköy Mahkeme Lokantası’nda bir arkadaşının doğum günü partisine katıldı.

Mekâna girmeden muhabirlerle sohbet eden şarkıcı, yurtdışı tatilinden yeni döndüğünü söyledi: “Serkay’la, ‘2-3 gün kaçalım’ dedik. Tatil iyi geldi.”

Oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü ile iş tempoları yüzünden dışarıda görüşemediklerini belirten Bastık, “Her şey yolunda. O da yeni dizi heyecanına girdi, setteler. İkimiz de çalışıyoruz, evde görüşüyoruz” dedi.

