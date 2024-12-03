Zeynep Bastık: Hiçbir şeyde birinci değilim

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Sahne öncesi röportajında yoğun bir konser takvimi olduğunu söyleyen şarkıcı, “Şimdi açıklayamadığım güzel sürprizlerim de olacak” dedi.



Zeynep Bastık, internetteki bir ankette “Türkiye’nin en seksi kadını” seçilmesiyle ilgili sorulara da şöyle yanıt verdi:

“Kimse beni seçmesin, bu konularda konuşmak istemiyorum. Ben hiçbir şeyde birinci değilim, iddialı değilim. Ben işimi yapıyorum.”

Devir ekonomi devri

Zeynep Bastık, sıra dışı sahne kıyafeti için “Seviyorum böyle farklı kombinleri” dedi. Şarkıcı, sahnede giydiklerini farklı parçalarla kombinleyip yeniden kullandığını da söyledi: “Devir ekonomi devri!”