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Zeynep Bastık: Hiçbir şeyde birinci değilim

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#Zeynep Bastık#Kıbrıs#Türkiye
Zeynep Bastık: Hiçbir şeyde birinci değilim
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 09:33

Zeynep Bastık geçen akşam Kıbrıs’taki Chamada Prestige Hotel’de konser verdi.

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Sahne öncesi röportajında yoğun bir konser takvimi olduğunu söyleyen şarkıcı, “Şimdi açıklayamadığım güzel sürprizlerim de olacak” dedi.

Zeynep Bastık, internetteki bir ankette “Türkiye’nin en seksi kadını” seçilmesiyle ilgili sorulara da şöyle yanıt verdi:

“Kimse beni seçmesin, bu konularda konuşmak istemiyorum. Ben hiçbir şeyde birinci değilim, iddialı değilim. Ben işimi yapıyorum.”

Zeynep Bastık: Hiçbir şeyde birinci değilim

Devir ekonomi devri

Zeynep Bastık, sıra dışı sahne kıyafeti için “Seviyorum böyle farklı kombinleri” dedi. Şarkıcı, sahnede giydiklerini farklı parçalarla kombinleyip yeniden kullandığını da söyledi: “Devir ekonomi devri!”

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#Zeynep Bastık#Kıbrıs#Türkiye

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