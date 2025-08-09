Zerrin Özer'e mahkemeden kötü haber

Haberin Devamı

Özer ile Art Record LLC Şirketi’nin avukatları, Avrupa Müzik’e ait hakların sadece fiziki taşıyıcıları kapsadığını ve dijital hakları kapsamadığını belirterek davanın reddini istedi. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada karar çıktı.

Davayı kısmen kabul eden mahkeme, Avrupa Müzik’in “Zerrin Özer 97” isimli albümünde yer alan şarkıların dijital yolla umuma iletim hakkı dışındaki fonogram yapımcısı haklarına sahip olduğuna karar verdi.

Mahkeme, Zerrin Özer ile Art Record LLC şirketinin davaya konu eserler üzerindeki tecavüz oluşturacak kullanımlarının önlenmesini hükmetti.