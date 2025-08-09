×
Zerrin Özer'e mahkemeden kötü haber

Güncelleme Tarihi:

#Zerrin Özer#Avrupa Müzik#Art Records LLC
Zerrin Özere mahkemeden kötü haber
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2025 09:50

AVRUPA Müzik Şirketi, “Zerrin Özer 97” isimli albümde yer alan 10 adet şarkıyı izinsiz şekilde yayınladıkları iddiasıyla sanatçı Zerrin Özer ile Art Records LLC şirketine dava açtı.

 Özer ile Art Record LLC Şirketi’nin avukatları, Avrupa Müzik’e ait hakların sadece fiziki taşıyıcıları kapsadığını ve dijital hakları kapsamadığını belirterek davanın reddini istedi. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada karar çıktı.

Davayı kısmen kabul eden mahkeme, Avrupa Müzik’in “Zerrin Özer 97” isimli albümünde yer alan şarkıların dijital yolla umuma iletim hakkı dışındaki fonogram yapımcısı haklarına sahip olduğuna karar verdi.

Mahkeme, Zerrin Özer ile Art Record LLC şirketinin davaya konu eserler üzerindeki tecavüz oluşturacak kullanımlarının önlenmesini hükmetti. 

