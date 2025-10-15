Zerrin Özer yeniden hastanede

×
MÜZİK dünyasının usta isimlerinden Zerrin Özer yeniden hastanelik oldu.

2023 yılında geçirdiği omurilik ameliyatından sonra yaşadığı sağlık sorunları ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle bir dönem Darülaceze’deki fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi gören ünlü sanatçı, bu kez farklı bir rahatsızlık nedeniyle hastanenin yolunu tuttu.

67 yaşındaki sanatçı, hastanede çektiği bir fotoğrafını sosyal medyada şu notla paylaştı:

“Zaten fırıl fırıldım. Bir de üstüne kristallerim oynamış. Hastaneye geldim, onları hizaya sokmaya.” Halk arasında “kulak kristallerinin oynaması” olarak bilinen vertigo, baş dönmesi ve denge kaybına yol açan bir hastalık.

