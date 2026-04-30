Zerrin Özer: Unutulmaktan korkuyorum

Sözleri Habil Ceyhan’a, bestesi Bülent Yetiş’e, aranjesi ise Mustafa Arapoğlu’na ait eser hakkında konuşan sanatçı, “Sevdiğim bir şarkı oldu. Hareketli bir eser yaz için. Gençler sevecek, hissediyorum. Klipte farklı bir Zerrin göreceksiniz” dedi.



HİÇ DURMADAN ÇALIŞACAĞIM



Özer, muhabirlerin “Şarkılarınızla genç kuşağı yakalamayı başardınız” sözlerine şöyle karşılık verdi:

“Hayatta en kötü şey unutulmak. Benim de en korktuğum şey. Rabbime hep dua ettim, ‘Hiçbir zaman unutulmayayım, gençler beni tanısın, Z kuşağı tanısın’ dedim. Hepsi tanıdı. Bu eser de devamı olacak.” Sanatçı, sağlık durumuyla ilgili de “İyi hissediyorum. Bundan sonra konserlere ağırlık vereceğim. Hiç durmadan çalışmayı düşünüyorum” açıklamasını yaptı.