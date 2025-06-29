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Zara “Kilo verdikten sonra aklım başıma geldi"

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#Zara#Kilo#Sahne
Zara “Kilo verdikten sonra aklım başıma geldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2025 12:05

ZARA, önceki akşam Harbiye Açıkhava’da sahne aldı.

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Sahne öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçı, 12 kilo verdiğini dile getirdi: “Uzun bir süreç bu ama bir uzmanla çalışıyorum. Motivasyonum magazin oldu tabii ki. Kilo almış, kilo vermiş haberleri yapılıyordu. 12 kilo verdim, 5 kilom daha var.”

Zara “Kilo verdikten sonra aklım başıma geldi

EVLİLİK İSTEMİYORUM
Özel hayatı hakkında da konuşan ZaraKilo verdikten sonra aklım başıma geldi. Kimse beni kolay kolay kandıramaz. Ben yine pek iddialı konuşmayayım ama. Çünkü hep ne dediysem yaptım. Her zaman kandırılmış bir halim vardır benim. Kanmamam gerekiyor ama. Evlilik istemiyorum. Geçtiğimiz günlerde bir röportajda ‘düzeyli birliktelik’ dedim. Sonra annem sordu ‘O ne’ diye. Annem duymasın ama düzeyli birliktelik olabilir” diyerek güldü. 

 

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#Zara#Kilo#Sahne

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