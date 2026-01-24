Zamansız bir âşk hikâyesi

Haberin Devamı

23 Ocak’ta beğeniye sunulan romantik şarkı, zamansız bir aşk hikâyesini anlatıyor. Şarkının sözleri Neşe Seçil Tokat, müziği Ferhat Göçer imzası taşıyor.

Ferhat Göçer, şarkıyla ilgili olarak, “Nilüfer gibi Türk pop müziğine iz bırakmış bir sanatçının bestemi seslendirmesi beni çok mutlu etti” sözleriyle heyecanını dile getirirken; Nilüfer, “Ferhat Göçer’in bestesi çok sahici ve içtendi.Seslendirmekten büyük keyif aldım” diyerek duygularını ifade etti.

Şarkıya Kemal Başbuğ yönetmenliğinde klip de çekildi. Nilüfer klipte şıklığıyla dikkat çekti.