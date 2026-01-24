Zamansız bir âşk hikâyesi

×
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2026 08:40

TÜRK pop müziğinin usta isimlerinden Nilüfer, yeni şarkısı “Gökyüzü” ile müzikseverlerle buluştu.

23 Ocak’ta beğeniye sunulan romantik şarkı, zamansız bir aşk hikâyesini anlatıyor. Şarkının sözleri Neşe Seçil Tokat, müziği Ferhat Göçer imzası taşıyor.

Ferhat Göçer, şarkıyla ilgili olarak, “Nilüfer gibi Türk pop müziğine iz bırakmış bir sanatçının bestemi seslendirmesi beni çok mutlu etti” sözleriyle heyecanını dile getirirken; Nilüfer, “Ferhat Göçer’in bestesi çok sahici ve içtendi.Seslendirmekten büyük keyif aldım” diyerek duygularını ifade etti.

Şarkıya Kemal Başbuğ yönetmenliğinde klip de çekildi. Nilüfer klipte şıklığıyla dikkat çekti.

