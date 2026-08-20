Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2026 07:00
Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Melda Arat, Şehmus Kartal ve Asuman Bora’nın başrol oynadığı “Tempus” filmi bugün vizyona giriyor.
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Çekimleri Gaziantep’te yapılan filmin galası önceki akşam Mecidiyeköy’deki Torun Center Sinemaları’nda gerçekleşti. Yönetmen Evren Özgür, “Tempus Latince ‘zaman’ demek. Filmimizde zamanda yolculuk temasını ele aldık” dedi.