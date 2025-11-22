Büyük zaferine karanlık bir gölge düştü... İddialar arka arkaya... 'Baba torpiliyle' kraliçe seçildi

Haberin Devamı

Elbette bu tür organizasyonlarla ilgili söylentiler, şaibeler de her zaman konuşulur... Yarışmalarda taç giyenleri beğenenler olur, beğenmeyenler olur. Bunlar aslında böyle organizasyonlar için gayet sıradan gelişmeler.

SKANDALLAR ZİNCİRİ UZADIKÇA UZADI

Ama belki de hiçbirinde bu yıl Tayland'da yapılan Miss Universe'de (Kainat Güzeli) olduğu kadar skandal ve söylenti arka arkaya gelmemiştir.

Meksika güzeli Fatima Bosch'un kuşak takma etkinliğinde yarışmanın sunucusu Nawat Itsaragrisil tarafından azarlanması ile başlayan olaylar zincirine final gününe kadar nice halkalar eklendi.

Sonrasında Itsaragrisil'in ağlayarak özür dilemesi, bazı jüri üyelerinin görevlerinden "kişisel nedenler" bahanesiyle uzaklaşması derken bu yılki Kainat Güzeli yarışmasında olaylar bitmedi.

Haberin Devamı

Sonunda Itsaragrisil'in azarladığı Meksika Güzeli Fatima Bosch, Kainat Güzeli tacını giydi ve yarışma da bitti... Ama dedikoduların sonu gelmedi.

Hatta bunlara yenileri eklendi.

BABASI İLE MISS UNIVERSE CEO'SU ARASINDA İŞ ORTAKLIĞI İDDİASI

Son olarak ortada dolaşan hatta sosyal medyaya da yansıyan söylentilere göre Fatima Bosch'un kraliçelik tacını giymesinin ardında da "baba torpili" vardı!

Bu söylentilere bakılırsa, 2025 Kainat Güzeli Meksikalı Fatima Bosch'un babası Bernardo Bosch'un, Miss Universe CEO'su Raul Rocha ile iş bağlantıları var... Bu sayede de Fatima, yarışmanın birincisi seçildi.

Fatima'nın babası ile Miss Universe CEO'su Rocha arasında olduğu iddia edilen bu iş ortaklığı da, yarışmanın üzerine ama en çok da Fatima Bosch'un birinci seçilmesine gölge düşürdü.

Haberin Devamı

ORTALIK BU DEDİKODUYLA ÇALKALANIYOR

Her ne kadar Bernardo Bosch ile Raul Rocha'nın ortak ticari girişimlerini kanıtlayan belgeler gün yüzüne çıkarılmasa da bu iddialar bile 25 yaşındaki Fatima'nın birinciliği konusunda şüphe uyandırdı.

Genç kadının, babasının kişisel bağlantıları nedeniyle Kainat Güzeli seçilmiş olabileceği şüphesi akıllara yerleştirdi.

Bu söylentilerin itibar görmesinin bir diğer nedeni de 30 finalistin "önceden" belirlenmiş olduğuna dair söylentiler. Hatta iddialara göre bu yüzden bazı isimler jüri üyeliğinden çekildi.

Gözden Kaçmasın Ceren Arslan: Haksızlığa uğradım Haberi görüntüle

BABASI PETROL ŞİRKETİNDE DANIŞMAN

Bu arada kısaca Fatima Bosch'un anne ve babasına da yakından bakalım.

Haberin Devamı

Babası Bernardo Bosch, bir mühendis ve kamu görevlisi. Bernardo, 27 yıl boyunca Pemex (Petroleos Mexicanos) için çalıştı. Şu anda da aynı şirkete danışman olarak hizmet veriyor.

Fatima'nın annesi Vanessa Fernandez Balboa'nın ailesinde ise güzellik yarışmalarına ilgi, kuşaklardan bu yana geliyor. Vanessa'nın kız kardeşleri Monica ve Claudia da yaşadıkları bölgede düzenlenen güzellik yarışmalarına katılmıştı.

Gözden Kaçmasın Bu sefer mutluluktan ağladı: İşte yeni Kainat Güzeli Haberi görüntüle

'MEKSİKA GÜZELİNE OY VERMEM İÇİN BASKI YAPTILAR'

Bütün bu iddialar ortada dolaşırken, yarışmadaki görevini bırakan jüri üyesi Omar Harfouch'un söyledikleri ise Fatima'nın mutluluğuna da genel anlamda yarışmanın sonucuna da epey karanlık bir gölge düşürdü.

Haberin Devamı

Omar Harfouch, Meksika Güzeli Fatima Bosch'un birinci seçileceğini finalden 24 saat önce bildiğini ileri sürdü.

Fatima'nın babası ile yarışmanın CEO'sunun arasındaki ticari bağlantıları Harfouch da sosyal medya sayfasında paylaştı.

Hatta hem yarışmanın CEO'su Raul Rocha'nın hem de oğlunun, kendisine Fatima Bosch'a oy vermesi konusunda baskı yaptığını ileri sürdü.

'MEKSİKA GÜZELİ'NİN SEÇİLMESİ İŞİMİZ İÇİN ÖNEMLİ'

Harfouch, iddiasına göre bu talebe şöyle karşılı verdi: "Bunu benden istememelisin. Belki ben zaten ona oy verecektim. Çünkü harika bir konuşma yaptı ve kadın hakları konusunda çok güzel şeyler söyledi."

Haberin Devamı

Yine Omar Harfouch'un ileri sürdüğüne göre Rocha'nın oğlu da "Bizim ticari işlerimiz açısından onun kazanmasını sağlamak çok önemli" dedi.

Bu arada yarışmadaki görevinden çekilen tek kişi Harfouch olmadı. Jüride yer alan Claude Makalele ile Prenses Camilla di Borbone de görevlerini finalden önce bıraktı.

Görünüşe göre Miss Universe 2025, gelecek yıllarda yaşanan "azarlanma skandalının" yanı sıra bu tür söylentileriyle hatırlanacak.