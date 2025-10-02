×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 08:32

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. hafta maçında Rams Park’ta Liverpool’u konuk etti. Sarı kırmızılılar, Victor Osimhen’in penaltıdan kaydettiği golle İngiltere Premier Lig devini 1-0 mağlup etti. Galatasaraylı ünlüler de zafer sevincine ortak oldu.

Kanal D’nin yeni dizisi “Güller ve Günahlar”ın başrol oyuncusu Cemre Baysel maçı arkadaşlarıyla tribünden takip etti. Ünlü oyuncu maçtan karelerini Instagram hesabının hikâye bölümünde paylaştı.

Zafer coşkusu


Cemre Baysel ile aşk yaşadığı iddia edilen Blok3 lakaplı ünlü rap’çi Hakan Aydın da takımını maçta yalnız bırakmadı.

Zafer coşkusu

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan maçı oğulları Ali Yuşa, Mustafa ve gelini Ecem Yıldızhan’la beraber izledi. İzzet Yıldızhan maç sonrası ailesiyle zafer pozu verdi.

Zafer coşkusu

Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Burak Dakak ve Leyla Tanlar da tribünde yerini aldı. Adidas’ın davetlisi olarak maça giden oyuncu çifte arkadaşları da eşlik etti.

Zafer coşkusu

Şahan Gökbakar maçı tribün yerine evindeki televizyondan takip etti. Komedyen galibiyet sonrası sevincini Instagram’a “Sadece Galatasaray” notuyla yüklediği bu kareyle paylaştı.

Zafer coşkusu

Galatasaray takımının kaptanı Mauro Icardi ile aşk yaşayan China Suarez sevgilisine tribünden tam destek verdi. Suarez maçı özel locasından çocukları ve dostlarıyla beraber izledi. China Suarez ve dostları Mauro Icardi’nin formasıyla objektiflere poz verdi.

Zafer coşkusu

 

 

 

