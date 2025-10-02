Zafer coşkusu

Haberin Devamı

Kanal D’nin yeni dizisi “Güller ve Günahlar”ın başrol oyuncusu Cemre Baysel maçı arkadaşlarıyla tribünden takip etti. Ünlü oyuncu maçtan karelerini Instagram hesabının hikâye bölümünde paylaştı.





Cemre Baysel ile aşk yaşadığı iddia edilen Blok3 lakaplı ünlü rap’çi Hakan Aydın da takımını maçta yalnız bırakmadı.

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan maçı oğulları Ali Yuşa, Mustafa ve gelini Ecem Yıldızhan’la beraber izledi. İzzet Yıldızhan maç sonrası ailesiyle zafer pozu verdi.

Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Burak Dakak ve Leyla Tanlar da tribünde yerini aldı. Adidas’ın davetlisi olarak maça giden oyuncu çifte arkadaşları da eşlik etti.

Şahan Gökbakar maçı tribün yerine evindeki televizyondan takip etti. Komedyen galibiyet sonrası sevincini Instagram’a “Sadece Galatasaray” notuyla yüklediği bu kareyle paylaştı.

Galatasaray takımının kaptanı Mauro Icardi ile aşk yaşayan China Suarez sevgilisine tribünden tam destek verdi. Suarez maçı özel locasından çocukları ve dostlarıyla beraber izledi. China Suarez ve dostları Mauro Icardi’nin formasıyla objektiflere poz verdi.