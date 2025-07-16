Zafer Algöz isyan etti: Niye eleştiri geldi anlamıyorum!

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Oyuncu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesini anlatan “Son Sefer” filminde rol alması hakkında hem olumlu hem de olumsuz yorumlar aldığını açıkladı:

“Niye eleştiri geldi, anlamıyorum. Altı sene önce ‘Börü’ diye film yaptım. Önce onu seyretsinler. ‘Son Sefer’ güzel bir film oldu.”

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