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Zafer Algöz isyan etti: Niye eleştiri geldi anlamıyorum!

Güncelleme Tarihi:

#Zafer Algöz#Son Sefer#Börü
Zafer Algöz isyan etti: Niye eleştiri geldi anlamıyorum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 10:11

Zafer Algöz önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

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Oyuncu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesini anlatan “Son Sefer” filminde rol alması hakkında hem olumlu hem de olumsuz yorumlar aldığını açıkladı:

“Niye eleştiri geldi, anlamıyorum. Altı sene önce ‘Börü’ diye film yaptım. Önce onu seyretsinler. ‘Son Sefer’ güzel bir film oldu.”

Zafer Algöz isyan etti: Niye eleştiri geldi anlamıyorum


Algöz, Beşiktaş’ın yeni transferi Orkun Kökçü’nün binlerce taraftarın önünde imza atması hakkında da şunları söyledi: “Beşiktaş’a yakışır. Konuşulması gereken futbolcu. Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü’ye haksızlık ediyorlar. Orkun yetenekli futbolcu.”

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#Zafer Algöz#Son Sefer#Börü

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