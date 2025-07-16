Zafer Algöz isyan etti: Niye eleştiri geldi anlamıyorum!

Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 10:11
Zafer Algöz önceki gün Nişantaşı’ndaydı.
Oyuncu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesini anlatan “Son Sefer” filminde rol alması hakkında hem olumlu hem de olumsuz yorumlar aldığını açıkladı:
“Niye eleştiri geldi, anlamıyorum. Altı sene önce ‘Börü’ diye film yaptım. Önce onu seyretsinler. ‘Son Sefer’ güzel bir film oldu.”
Algöz, Beşiktaş
’ın yeni transferi Orkun Kökçü’nün binlerce taraftarın önünde imza atması hakkında da şunları söyledi: “Beşiktaş’a yakışır. Konuşulması gereken futbolcu. Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü’ye haksızlık ediyorlar. Orkun yetenekli futbolcu.”