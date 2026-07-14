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Yüzükler takıldı

Güncelleme Tarihi:

#Zehra Yılmaz#İsmail Gündoğdu#Oktay Kaynarca
Yüzükler takıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 08:39

Oyuncu Zehra Yılmaz ile Süreç Film’in sahibi İsmail Gündoğdu evlilik yolunda ilk adımı attı.

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 Yaklaşık 2 yıldır birlikte olan çift, önceki akşam Etiler Meriden Otel’de düzenlenen “kız isteme” merasiminde ailelerinin ve yakın dostlarının huzurunda nişan yüzüklerini taktı.

Törene Oktay Kaynarca ve Derya Uluğ da katıldı.

Yüzükler takıldı

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#Zehra Yılmaz#İsmail Gündoğdu#Oktay Kaynarca

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