Yüzükler takıldı

Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 08:39
Oyuncu Zehra Yılmaz ile Süreç Film’in sahibi İsmail Gündoğdu evlilik yolunda ilk adımı attı.
Yaklaşık 2 yıldır birlikte olan çift, önceki akşam Etiler Meriden Otel’de düzenlenen “kız isteme” merasiminde ailelerinin ve yakın dostlarının huzurunda nişan yüzüklerini taktı.
Törene Oktay Kaynarca ve Derya Uluğ da katıldı.
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