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Yusuf Güney: Survivor'dan gelme sebebimi yayınlamadılar

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#Yusuf Güney#Survivor#Astral Seyahat
Yusuf Güney: Survivordan gelme sebebimi yayınlamadılar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 15:51

Son zamanlarda müzisyen kimliğinden çok astral seyahatleri ile gündem olan Yusuf Güney şaşırtan açıklamalar devam ediyor...

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İşte Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin programına konuk olan Yusuf Güney'in açıklamaları:

 SURVİVOR’DAN GELME SEBEBİMİ YAYINLAMADILAR
-Türkiye’deki depremin olmasına bir hafta kala gördüm o yüzden yarışmadan ayrılıp ülkeme dönmek istedim. Acun Beye de söyledim. "Yıkılacak ortalık, çok kötü şeyler olacak" dedim. Geldikten sonra dalga geçtiler benimle. "Dayanamadı" gibi şeyler söylediler. Halbuki ben dedim Acun Bey'e "yayınlayın asıl ayrılma nedenimi"

Yusuf Güney: Survivordan gelme sebebimi yayınlamadılar

KAÇAK YOLLARLA İNGİLTERE'YE GİTTİK

-90'lı yılların başında ailemle kaçak yollarla İngiltere'ye gittik. Londra’da çalışarak geçti yıllarım. 16 senedir müzik var hayatımda. Ailem hala orada. Son 6 aydır bende Londra’da yaşıyorum.

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 İNSANLIĞI DEĞİL KENDİMİ KURTARMAYA ÇALIŞIYORUM
-Önceden insanlığı kurtaracağım diye düşünüyordum. Ne haddime birilerini kurtarmak. Ben kendimi kurtarmaya çalışıyorum.

 RUH BEKÇİLERİ İZİN VERMEDİ BAŞKA BOYUTA ÇIKMAMA
-Bütün boyutların kapılarında ruh bekçileri var. Öyle kafanıza göre takılamazsınız. Bana izin vermediler, çıkamadım.

Yusuf Güney: Survivordan gelme sebebimi yayınlamadılar


 

 

 

 

 

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#Yusuf Güney#Survivor#Astral Seyahat

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