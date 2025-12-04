Yüreği sızlar mı bilinmez... Küs olduğu babası yoğun bakımda!

Haberin Devamı

Kızıyla barışmak ve torunlarını görebilmek için bütün dünyanın gözleri önünde kızı Meghan'a çağrı yapan Thomas Markle, Filipinler'deki evinde rahatsızlandı.

Hemen hastaneye kaldırılan Thomas Markle, acil ameliyata alındı. Sonra da yoğun bakıma yatırıldı.

81 yaşındaki Thomas Markle'ın oğlu Thomas Markle Jr, babasının pıhtı atması sonucu ikinci kez ameliyat masasına yatacağını söyledi.

59 yaşındaki Thomas Markle Jr, "Babam rahatsızlanınca onu evin yakınlarındaki hastaneye götürdüm. Bir dizi testin ardından doktorlar babamın hayatının tehlikede olduğunu açıkladı" dedi.

Anlattığına göre hemen bir ambulans çağrıldı ve baba Markle daha büyük bir hastaneye götürüldü.



Thomas Markle'ın kızı Samantha da babasının rahatsızlığına son yıllarda üvey yaşadığı sıkıntıların neden olduğunu ileri sürdü.

Samantha "Babam güçlü bir adam. Ama son yıllarda büyük zorluklarla karşılaştı. Babam bugüne kadar iki kez kalp krizi geçirdi, bir inme geçirdi. Büyük bir deprem gördü. Umarım bu sefer de hayatta kalmayı başarır" dedi.

Thomas Markle, kızı Meghan'ın Prens Harry ile evleneceği düğün için kendine takım elbise bile diktirmiş ama törene davet edilmemişti.

Kızıyla barışmak istediğini söyleyen Thomas, henüz bu arzusunu gerçekleştiremedi.

Bu arada Meghan'ın ailesi, onun aleyhinde bazı açıklamalar yapmıştı.

Meghan ile Harry'nin düğününde, gelinin ailesinden sadece annesi Doria Ragland vardı.

Ragland ile Thomas Markle, 1979 ile 1987 yılları arasında evli kaldı. Bu süreçte tek kızları Meghan dünyaya geldi.

Thomas, Doria'dan önce Roslyn Markle ile evliydi. Bu evlilikten de 61 yaşında Samantha ve 59 yaşında Thomas adlı iki çocuğu bulunuyor.